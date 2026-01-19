Иосиф Пригожин дал артистам совет на фоне скандала Долиной и Лурье

В связи с недавним скандалом вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках и отменой продаж билетов на ее концерты, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин дал совет артистам о том, как вести себя в публичном пространстве. По его словам, у каждого человека могут быть личные секреты, однако это не освобождает от ответственности за свои действия.

Пригожин, комментируя ситуацию в беседе с «Радио 1», подчеркнул, что конфликт между Долиной и Полиной Лурье является частным делом двух людей и не стоит превращать его в предмет сплетен. Он отметил, что решение о покупке билетов – это выбор каждого зрителя, а сам скандал возникает из-за действий двух сторон: одна «продавала», другая – «купила».

«У каждого есть свои скелеты в шкафу, но публичная личность несет ответственность за все, что происходит вокруг нее. Поэтому надо быть аккуратными. Это совет для всех», – подчеркнул Пригожин.