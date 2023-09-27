Иосиф, Изадора и Лукерья вошли в топ редких имен для новорожденных в Казани

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За прошлую неделю в Казани родилось 357 детей. Мальчиков оказалось больше, чем девочек, — 185 против 172, сообщает мэрия столицы РТ.

Наиболее популярными для мальчиков за семь дней стали имена Самат, Марк, Роман, Артем, Амир, Миран, Карим, а для девочек — Асель, Элана, Камиля, Ева, Милана, Марьям и София.

Напротив, реже всего казанцы называли детей Иосиф, Рамир, Лукьян, Алихан, Владислав, Гавриил, Ефрем, Яромир, а также Ильсылу, Изадора, Назира, Пелагея, Аглая, Николь, Каролина, Лукерья, Ия, Мишэль, Ирада

Самый крупный ребенок, родившийся на предыдущей неделе, весил 4880 граммов, а маленький — 2280.

За это время в городе поженились 336 пар.