Иордания отменила четырехстороннюю встречу по ситуации в секторе Газа

Власти Иордании приняли решение отменить четырехсторонний саммит с участием Президента Соединенных Штатов Джо Байдена по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Айман Сафади, передает телеканал Al Jazeera.

«Мы решили не проводить четырехсторонний саммит в Аммане, потому что Вашингтон не сможет принять решение о прекращении войны», — пояснил дипломат.

Министр также уточнил, что решение об отмене встречи было принято после консультаций с Палестиной, Египтом и Соединенными Штатами.

Таким образом, американский лидер не посетит Амман. Сейчас Байден вылетел в Израиль, чтобы на месте обсудить ситуацию в секторе Газа.

Накануне в госпиталь аль-Ахли в секторе Газа попала ракета, сообщается о гибели 800 человек. Министерство здравоохранения сектора и радикальное движение ХАМАС обвинили в обстреле больницы Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в госпиталь попала ракета, выпущенная боевиками группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли около 1,4 тыс. человек, почти 200, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля стала наносить удары по сектору Газа и начала подготовку к наземной операции.

Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.