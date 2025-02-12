Йолдыз Шарапова: Считающие, что проект «Аулак өй – көрәш» пахнет нафталином, ошибаются

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На пресс-конференции, посвященной межрегиональному проекту «Аулак өй – көрәш», поэт Йолдыз Шарапова возразила скептикам, считающим, что подобные проекты не интересны молодежи и что молодому поколению нужны более современные форматы.

«Если кто-то считает, что проект несовременный, «пахнет нафталином», то это заблуждение. Этот проект нацелен на будущее, его задача – укрепить национальное самосознание, воспитать в детях гордость за свой народ», – заявила она.

Руководитель проекта Сария Закирова рассказала, что игра «Аулак өй – көрәш» мотивирует детей и подростков на изучение традиций татарского народа, татарской литературы.

«Проект стартовал в 2021 году, в этом году ему исполнилось четыре года. Если раньше он назывался «Аулак өй – баттл», с 2022 года это «Аулак өй – көрәш». Наша главная цель – читать, изучать классиков татарской литературы и передавать традиции и обычаи нашего народа молодому поколению», – пояснила спикер.

Игра состоит из четырех раундов, в которые входят задания по татарской литературе, традициям татарского народа, конкурс «Кто хочет стать миллионером» и народная игра «Йөзек салыш». По итогам конкурса победителей выявляют по пяти номинациям: в нем могут принять участие как воспитанники детских садов, так и школьники, студенты, семьи и творческие люди.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наш проект из республиканского превратился в межрегиональный и прошел в Пензенской, Челябинской, Нижегородской, Кировской областях, Чувашской Республике, Санкт-Петербурге и Москве. И в Татарстане мы охватили очень много районов, городов», – отметила Сария Закирова.

В качестве судей в регионах выступают работники системы образования и представители Всемирного конгресса татар. Выступления оцениваются по баллам, команда, набравшая наибольшее количество баллов, выходит в финал.

Команды – победители проекта имеют возможность выиграть различные награды, в том числе и престижный приз – путевку в лагерь «Сэлэт».

«В настоящее время стимулов для участия в проекте стало намного больше. Во-первых, каждому финалисту от Министерства культуры предоставляется возможность посетить музейные экскурсии. Во-вторых, путевка в «Сэлэт». Всемирный конгресс татар подарил «умные часы» самому умному ребенку. Также всем финалистам были вручены подписки на журналы «Гаилә һәм мәктәп» («Семья и школа»), «Магариф» и газету «Шэхри Казан», – перечислила руководитель проекта.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заслуженный артист РТ Ильяс Халиков уверен, что благодаря таким проектам, как «Аулак өй – көрәш», можно надеяться на будущее татарского языка.

«Это замечательный проект, который переплетается с народным устным творчеством, педагогикой, и для подрастающего поколения он особенно важен. Если мы с раннего возраста привлекаем наших детей к таким проектам и учим их нашим традициям, это очень хорошо скажется на будущем нашего языка», – выразил уверенность артист.

Межрегиональный проект «Аулак өй – көрәш» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РТ, Министерства культуры РТ, Министерства по делам молодежи РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр», Всемирного конгресса татар, акционерного общества «Татмедиа», Молодежного центра «Сэлэт» и Академии наук РТ.

Камиля Билалова