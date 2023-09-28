Йога, сплав и медитация в лесу: где отдохнуть на природе рядом с Казанью

Заняться лесотерапией у Хрустального водопада

Одна из локаций – благоустроенный парк рядом с Большим Голубым озером. Здесь сделали несколько смотровых площадок. На входе продают сувениры, можно выпить кофе, взять аудиогид и отправиться с ним гулять по маршруту вдоль Казанки, котрый рассчитан примерно на час.

«На протяжении маршрута расположены объекты для лесотерапии. Здесь есть несколько локаций, где размещены стойки с инструкцией, которые объясняют, как надо действовать: чувствуете, слушайте, вдыхайте, смотрите и так далее. Это способ альтернативного отдыха на природе, такая медитация. Этот формат пришел к нам из Японии», – рассказала куратор Стратегии развития Казанки и спецпроектов Дирекции парков и скверов Казани Асия Гиззатуллина.

Она напомнила, что раньше тут была просто неорганизованная парковка, люди приезжали жарить шашлыки и купаться. «Мы решили облагородить это место, предложить новый вид отдыха на Голубых озерах. Согласно исследованию ученых, на водоемы оказывается слишком большая антропогенная нагрузка, из-за чего они могут потерять свои уникальные свойства», – добавила Гиззатуллина.

Вскоре рядом с Хрустальным водопадом планируют организовать купель, где любой желающий сможет искупаться в чистой воде.

Покататься на лошадях

Недалеко от Голубых озер, в 20 минутах езды на автомобиле, располагается глэмпинг «Лес и река». По словам руководителя объекта Аллы Калугиной, он ориентирован в основном на семейную аудиторию. Именно под этот формат построены одиннадцать домиков на 4-6 человек.

«У нас есть дома двух цветов: зеленые, названные в честь деревьев, и синие – в честь рек. Рядом с каждым из зеленых домов посажены именно те деревья, чье имя они носят. Среди названий – «орешник», «рябина», «ива», «ёлка», «клён» и другие. У каждого из них индивидуальный дизайн», – подчеркнула ведущая программ глэмпинга Полина Стасева.

Одной из главных достопримечательностей глэмпинга стал небольшой зоопарк. Гости могут покататься на лошадях, посмотреть на гусей, павлинов и других животных. Также можно сплавиться по Казанке, проводятся занятия по йоге и мастер-классы.

Сходить по грибы

Также недалеко от Казани, рядом с селом Ильинским, появился новый глэмпинг LESNOY – GLAMP. «Наша концепция – это комфортный отдых под открытым небом. Понятно, что мы хотели бы достигнуть уровня пяти звезд, но для этого нужно еще много сделать, все придет поэтапно», – сообщил владелец объекта Давид Крупнов.

В дальнейшем в лесу планируют установить большой банный комплекс и шатер для выездных мероприятий.

Глэмпинг начал работу в этом году. Зимой здесь проходили катания в санях на хаски, а летом организовывали походы по грибы.

«Мы очень хотим сделать здесь, прямо в лесу, еще и площадку для пейнтбола, но нужно сначала получить разрешение. Это не будет наносить вред экологии, потому что мы будем использовать желатиновые шарики, следы от которых смываются обычной водой и не наносят урона окружающей среде», – добавил Давид Крупнов.

Спеть песни под гитару

В поселке Осиново Зеленодольского района в начале этого лета открылся автокемпинг, где караванеры могут оставить свой автодом, привести его и себя в порядок, а также сходить в баню, поиграть в пляжный волейбол и даже заказать вертолетную экскурсию.

«Этот автокемпинг вобрал в себя все то, что мы видели по всему миру. В 2019 году я сам проехал на автодоме 19 стран, мне стало обидно, что в Татарстане нет ни одного автокемпинга, и я решил создать свой. Важно, что наша концепция – это работа на доверии. У нас все открыто круглосуточно, путешественник может заехать к нам в любое время, а утром уже придет администратор и начнет с ним общаться», – рассказал владелец автокемпинга «Осиново» Андрей Варламов.

Для гостей построено 10 модульных домиков, если они хотят переночевать не в авто. Но, как подчеркнул Варламов, для остановки на территории кемпинга не обязательно иметь автодом. К ним зачастую приезжают на мотоциклах, обычных легковушках и даже на велосипедах и вертолетах.

Как правило, большинство постояльцев – это автопутешественники, которые решили посетить Казань. Кемпинг позволяет им оставить свой автодом, взять в аренду местную машину и погулять по городу.

По его словам, на территории кемпинга есть все необходимое для содержания автодома и отдыха пассажиров. Построен отдельный хозблок, где помимо душа и туалетов есть прачечная, ангар для хранения машин, несколько волейбольных полей, баня, кафе и даже костровая зона.

«Вечерами все собраются у костровой зоны, рассказывают истории и поют песни под гитару, здесь происходят целые концерты», – отметил Варламов.

У него есть большие планы по развитию его кемпинга. Уже в ближайшем будущем он хочет соорудить на территории крытый волейбольный манеж и поставить открытый бассейн.

Фотографии: Владимира Васильева / «Татар-информ»