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Йога на татарском языке пройдет на набережной озера Кабан
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Фото: © журнал «Ялкын»
В следующий четверг, 17 августа на набережной озера Кабан в Казани пройдет бесплатное занятие по йоге. Занятие будет вестись на татарском языке, сообщают организаторы.
Практика начнется в 7 утра. С собой нужно взять коврик для йоги.
Йогу и медитацию проведет инструктор Диляра Фатыхова.
Занятие пройдет совместно с журналом «Ялкын». Журнал проводит уже шестую медитацию за лето 2023 года.
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