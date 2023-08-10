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Общество 10 августа 2023 17:29

Йога на татарском языке пройдет на набережной озера Кабан

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Йога на татарском языке пройдет на набережной озера Кабан
Фото: © журнал «Ялкын»

В следующий четверг, 17 августа на набережной озера Кабан в Казани пройдет бесплатное занятие по йоге. Занятие будет вестись на татарском языке, сообщают организаторы.

Практика начнется в 7 утра. С собой нужно взять коврик для йоги.

Йогу и медитацию проведет инструктор Диляра Фатыхова.

Занятие пройдет совместно с журналом «Ялкын». Журнал проводит уже шестую медитацию за лето 2023 года.

#йога
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