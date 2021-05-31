Йога на татарском, фестиваль джинсов и чтение: старт летнего культурного сезона в Казани

Летний культурный сезон в Казани стартует с проведения спортивных и образовательных мероприятий. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Традиционно открытие летнее культурного сезона в Казани наполнено яркими событиями. Мероприятия стартуют уже на этой неделе», — сказал Абзалов.

Со 2 июня в парке «Крылья Советов» состоится День казанского жизнелюба в режиме лайт. В этом году проект посвящен здоровому образу жизни. Все участники смогут заниматься в парке на площадках различными тематическими активностями от творческих мастер-классов до лекций по безопасности дорожного движения.

Всем участникам праздника будет предложено стать амбассадорами акции «Я привился», здесь же будут организованы мобильные пункты вакцинации.

С 3 июня в общественных пространствах Казани в рамках Года родных языков и народного единства стартует проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт», или в переводе с татарского «В движении — жизнь». Все спортивные и творческие занятия в рамках проекта будут проводиться на татарском языке. С мая по сентябрь организаторы «Хәрәкәттә — бәрәкәт» запланировали 14 занятий по йоге, стретчингу, дыхательной гимнастике и национальным танцам.

Активности будут проводить в 6 общественных пространствах города: набережной озера Нижний Кабан, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парках им.Горького, им.Урицкого, «Черное озеро» и на бульваре по ул.Фучика. Первое занятие по йоге пройдет уже в четверг в 19:00 на набережной озера Нижний Кабан, его проведут тренер Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров.

Также 3 июня в культурном центре «Московский» при содействии Музея соцбыта состоится первый городской Фестиваль джинсовой культуры, который продлится 4 дня. На открытии фестиваля проведут танцевальный флешмоб, экскурсии по «джинсовой» выставке. Во дворике пройдет выступление рок-н-ролл группы «Мистер Твистер» и выставка байков мотоклуба True. Заключительный день фестиваля будет посвящен кино: пройдет показ фильма «Асса» и творческая встреча с участником группы «Кино» Сергеем Бугаевым. В день открытия вход на джинс-фест бесплатный, в следующие дни — по билетам.

«Завершением этой недели станет празднование Дня русского языка и дня рождения великого поэта Александра Пушкина 6 июня», – отметил докладчик.

По традиции в Казани пройдет интеллектуальный марафон «Книга-фест 2021». В церемонии открытия примут участие молодые казанские поэты и музыканты. В рамках фестиваля пройдет творческая встреча с российским литературным критиком, журналистом, главным редактором просветительского интернет-портала «Горький» Константином Мильчиным.

На выставочной тропе представят две фотовыставки: «Нескучно о науке» и «В мире слов». А в аллеях сада запланированы литературные диктанты на русском и татарском языках, лекции, интеллектуальные игры для детей и многое другое. Гости «Книга-феста» познакомятся с «библиотекой на колесах» и смогут отдохнуть за чтением книги или журнала в импровизированной «Летней читальне». Кроме того, в саду будет открыта выставка-продажа книжной продукции и традиционный буккроссинг или свободный обмен книгами.