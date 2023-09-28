Йога-центр, коворкинг и игровая: #Cуварстроит показал панорамные галереи ЖК «Столичный»

Фото предоставлено компанией «Cуварстроит»

Первый объект в Поволжье с панорамными галереями, ставшими уникальными общественными пространствами, презентовал крупнейший застройщик Татарстана #Cуварстроит. Жители казанского жилого комплекса «Столичный» в остекленных переходных мостах занимаются йогой, играют в настольный теннис, проводят бизнес-встречи, в то время как дети могут развлекаться в игровой зоне.

В этом году состоялось второе открытие переходных мостов между вторым и третьим домом, ранее были запущены галереи между первым и вторым. Их общая площадь составляет 1,6 тыс. кв. метров.

Фото предоставлено компанией «Cуварстроит»

Первое общественное пространство новых панорамных галерей расположено на четвертом этаже. Оно представляет собой уютную игровую зону в тематике Правил дорожного движения. Здесь для детей имеются зоны для рисования, активных игр и просмотра мультфильмов. На пятом этаже располагается коворкинг — пространство для работы, встреч и презентаций с панорамными видами на Казанку.

«Для удобства собственников квартир были созданы специальные брендированные карточки. Недавно была запущена программа Open, которая позволяет через приложение получать доступ к различным частям комплекса», — рассказала директор обслуживающей организации УК «Сувар Сделано» Лиана Гарифзянова.

Фото предоставлено компанией «Cуварстроит»

На 15-м этаже находится йога-центр, а на 16-м — развлекательный центр, где жильцы проводят вечера, играя в настольный теннис, смотря футбольные матчи и собираясь на общие мероприятия. В панорамных галереях для жителей регулярно устраиваются различные мероприятия, включая групповые занятия йогой.

Застройщик всегда акцентирует внимание на изучение трендов и потребностей покупателей. В компании отмечают, что нововведения в квартирах отражают современные тенденции и предполагают их актуальность на несколько лет вперед.

«Столичный» представляет собой жилой комплекс бизнес-класса с видовыми квартирами, панорамными галереями и двухуровневым паркингом. На территории трех домов разной этажности расположены детский сад и школа, создана социальная инфраструктура и обеспечена безбарьерная среда.

В комплексе более 1,6 тыс. квартир. Все три дома уже сданы, осталось менее 10% квартир. Всего в жилом комплексе будут проживать более 5 тыс. жителей.

РЕКЛАМА ООО «#СУВАРСНАМИ»

2VtzqvG3RkN