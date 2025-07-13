Йоахим Лев может стать главным тренером Узбекистана

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Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить национальную команду Узбекистана. Об этом сообщает Championat.Asia.

Футбольная ассоциация Узбекистана уже начала переговоры с Левом. Если немец примет предложение, то нынешний главный тренер Узбекистана Тимур Кападзе войдет в его тренерский штаб, сообщает источник.

Напомним, сборная Узбекистана выступит на чемпионате мира впервые в истории.

Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. С ним «бундестим» стала победителем чемпионата мира в 2014-м, серебряным призером Евро-2016 и обладателем Кубка конфедераций-2017. В 2021-м году Германия под руководством Лева уступила Англии (0:2) в 1/8 чемпионата Европы и покинула турнир. После этого немец подал в отставку. С того момента Йоахим Лев находится без работы.