И.о. начальника ПТУ проверил работу таможенных постов Татарстана

И.о. начальника Приволжского таможенного управления Виктор Никулин посетил с рабочим визитом регион деятельности Татарстанской таможни. В поездке его сопровождал начальник Татарстанской таможни Марат Гараев. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

В ходе визита Никулин побывал на Казанском и Елабужском таможенных постах, а также на посту «Аэропорт Казань».

На Казанском таможенном посту он ознакомился с таможенной инфраструктурой, посетил помещения СВХ и таможенного склада, осмотрел прилегающую открытую территорию, проверил наличие видеокамер и оборудования для радиационного контроля, а также оценил организацию работы с товарами, находящимися в зонах таможенного контроля и на временном хранении.

На посту «Аэропорт Казань» Никулин осмотрел «красный» и «зеленый» коридоры в зонах прилета и вылета обоих терминалов, проверил серверную комнату и место хранения вещественных доказательств. Пропускная способность аэропорта рассчитана на 2,5 млн человек в год, однако в настоящее время через него проходит около 5 млн пассажиров. По итогам проверки были даны указания по совершенствованию работы поста.

На Елабужском таможенном посту обсудили развитие производственно-промышленной ОЭЗ «Алабуга», включая повышение пропускной способности через КПП и привлечение молодых специалистов. Принято решение открыть дополнительную полосу на КПП для ввоза товаров и создать технический КПП.

В завершение визита Никулин осмотрел логистический терминал «Один пояс, один путь» с открытой площадкой СВХ около 2400 кв.м. В следующем году здесь планируется ввод в эксплуатацию здания для таможенного органа. В общей сложности готовятся к вводу складские помещения площадью более 100 тыс. кв.м., включая таможенный склад на 26 тыс. кв.м.