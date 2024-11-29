Инженеры Татарстана импортозаместили производство подшипников

Инженеры татарстанской компании ТНГ-Групп импортозаместили технологию производства подшипников для отечественных металлургов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли республики.

Конструкторы и технологи не только воспроизвели технологию, но и довели ее до предсерийной партии, что подтвердили испытания подшипников на линии непрерывного цинкования металлоленты в АО «Северсталь».

Проверка заключалась в двух месяцах непрерывной работы при температуре +500 градусов на глубине до двух метров в среде расплавленного цинкового сплава. Подъем подшипников, их визуальный и метрологический контроль производились каждые две недели.

«В результате проделанной работы металлурги получили ещё одну замещенную технологию, а мы подтвердили свои компетенции в области создания специальных изделий», — рассказал главный конструктор инжинирингового центра ТНГ-Групп Тимур Едиханов.