Исследование: инженеры по технадзору в Казани зарабатывают до 120 тыс. в месяц

Инженеры по техническому надзору в строительных компаниях Москвы зарабатывают до 200 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 160 тыс., а в Казани — до 120 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба superjob.ru.

«В Казани сотрудник на такой должности может зарабатывать от 30 до 37 тыс. рублей, если он имеет неполное высшее образование, уверенный пользователь AutoCAD, сметных программ, знает действующие СНиПы и ГОСТы, порядок разработки и правила оформления проектно-технической документации, а также технологии проведения СМР», — сказано в сообщении.

От 37 до 50 тыс. рублей компании обещают кандидатам с высшим образованием, знающим методы оценки и контроля качества СМР, имеющим навыки чтения строительных чертежей, ведения проектно-сметной документации, а также опыт работы инженером по техническому надзору, прорабом или начальником участка от одного года.

От 50 до 80 тыс. рублей могут заработать специалисты с опытом работы с контролирующими, проектными и согласующими организациями, а также опытом сдачи объектов в эксплуатацию, работы в структуре заказчика или генерального подрядчика, имеющие стаж работы инженером от двух лет.

На самую высокую зарплату — от 80 до 120 тыс. рублей — могут рассчитывать кандидаты с опытом руководящей работы, а также работы на крупных строительных объектах от трех лет.

Соискатели на такую должность в Казани — чаще всего мужчины в среднем возрасте около 48 лет. 95% из них имеют высшее образование, 41% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4 года. К переезду готов 51% специалистов.