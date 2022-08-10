Инженер по пожарной безопасности в Казани зарабатывает до 90 тыс. рублей в месяц

Инженеры по пожарной безопасности в банках Казани зарабатывают до 90 тыс. рублей в месяц, средняя зарплата таких специалистов составляет 58 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«В банках Казани наиболее востребованы инженеры по пожарной безопасности со стажем работы от двух лет и опытом совершенствования системы пожарной безопасности объекта», – сказано в сообщении.

Самую высокую зарплату – в размере от 73 до 90 тыс. – работодатели готовы платить специалистам с опытом обеспечения пожарной безопасности на крупных объектах и опытом от трех лет. От кандидатов требуется опыт организации противопожарного режима объекта и готовность к командировкам.

В должностные обязанности таких специалистов входят обеспечение и контроль состояния пожарной безопасности объекта, разработка и проведение организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров, подготовка и проведение комплексных испытаний противопожарных систем и пр.

Среднестатистический соискатель на такую вакансию на региональном рынке труда – мужчина в возрасте 45 лет, имеющий высшее образование, проработавший на последнем месте работы четыре года. Половина специалистов на момент размещения резюме не имеет работы, однако лишь треть из них готовы к переезду.