Инженеры КАИ собрали мини-трактор для уборки снега своими силами

В Казани сотрудники четвёртой научно-исследовательской лаборатории КНИТУ-КАИ самостоятельно сконструировали компактный трактор для расчистки территории у своего корпуса на улице Дементьева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Причиной нестандартного инженерного решения стала аномально снежная зима 2026 года. Справиться с сугробами силами хозслужб оказалось невозможно, и сотрудники лаборатории взяли инициативу в свои руки. На личные средства они приобрели металлопрофиль, узлы и агрегаты, механику и гидравлику — и собрали рабочий мини-трактор. Технику используют не только для уборки снега, но и для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ.

Как рассказал заведующий НИЛ-4 Александр Гусев, зима наглядно показала необходимость такой техники для лаборатории. Своими силами удалось создать машину, которая помогает сотрудникам и преподавателям корпуса.

Мини-трактор получился универсальным: полный привод не даёт застрять в снегу, переломная рама обеспечивает поворот без вращения колёс, гидравлика управляет стрелой с ковшом грузоподъёмностью до 250 килограммов. Использование стандартных «ВАЗовских» компонентов сделало конструкцию доступной.

Активное участие в создании техники принял магистрант ИАНТЭ Нияз Валиуллин. Он признался, что мечтал собрать собственный трактор с детства, наблюдая за работой дедушки в деревне. Идею конструкции подсмотрел у соседа, а реализовать её помогли коллеги. Решающим фактором стал очередной снегопад: расчищать большую территорию вручную лопатами было слишком трудоёмко.

Сотрудники лаборатории закупили отечественные узлы: коробку передач, двигатель, мосты, распределители, металл. Часть деталей взяли из некондиционных остатков от прежних заказов. При сборке опирались на конструкцию тракторов МТЗ, собственные наработки и интернет-гайды. Работали в свободное время.

Созданный мини-трактор доказал эффективность: теперь снегопады отнимают у сотрудников меньше времени, позволяя сосредоточиться на основных задачах. А сам проект, по мнению участников, подтвердил, что выпускники КАИ способны применять инженерные знания для решения самых разных — даже «земных» — задач.