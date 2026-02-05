Инженеры из Татарстана оценили работу теплового хозяйства в Лисичанске и Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По поручению Правительства Татарстана в подшефные города Луганщины, Лисичанск и Рубежное, прибыли специалисты АО «Казэнерго». Они помогли провести мониторинг систем, обеспечивающих теплоснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов города, уделив особое внимание работе аварийных бригад и взаимодействию коммунальных служб.

Инженеры из Татарстана поделились практическим опытом эксплуатации теплового хозяйства. Также совместно с заместителем Премьер-министра РТ Ринатом Садыковым специалисты осмотрели блочно-модульные котельные, ДГУ, тепловые сети и системы отопления многоквартирных домов.

Как отметил главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никоноров, основная цель поездки – получить целостное представление о состоянии системы и определить дальнейшие шаги на период между отопительными сезонами.

«Мы оцениваем, как работают источники тепла и сети, где требуется настройка или дополнительное внимание. По итогам осмотра подготовим перечень работ для планового ремонта и, при необходимости, обновления оборудования», – сказал Юрий Никоноров.

По результатам поездки будут сформированы предложения по подготовке системы теплоснабжения Лисичанска и Рубежного к следующему отопительному сезону с учетом текущего состояния объектов и возможностей местных коммунальных служб.