Инженеру по качеству в мае работодатели Казани готовы платить до 85 тыс. рублей

На рынке труда в Татарстане наиболее востребованы инженеры по качеству с опытом работы от двух лет, имеющие опыт внедрения эффективных мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob в мае.

«Зарплатный максимум для инженера по качеству в Казани составляет 85 тыс. рублей. Согласно среднестатистическому портрету соискателя в городе, такой работник — это, как правило, мужчина, средний возраст которого 41 год. 56% специалистов имеют среднее профессиональное образование, и на момент размещения резюме половина из них не имеет работы», — отмечают аналитики.

В перечень должностных обязанностей таких специалистов входит внедрение системы качества на производстве, организация работы по сертификации системы качества предприятия в соответствии с международными стандартами ISO, разработка методик технического контроля качества продукции и решение других вопросов.