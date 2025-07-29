Инженерные специальности в вузах возглавили список самых востребованных у абитуриентов

Фото: Телеграм-канал Правительства России

Заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, причем свыше половины воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Три из пяти наиболее популярных направлений у поступающих относятся к инженерной сфере. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит Телеграм-канал Правительства РФ.

Чернышенко отметил, что это особенно важно в контексте поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным задачи – к 2030 году страна должна подготовить не менее двух миллионов специалистов-инженеров, которые будут двигать технологическое развитие России.

Также вице-премьер отметил, что 67% абитуриентов сделали выбор в пользу региональных вузов, а не только московских или петербургских. По его словам, сервис онлайн-поступления открыл для абитуриентов новые горизонты и расширил представление о доступных возможностях.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пояснил, что с помощью цифрового сервиса многие абитуриенты открыли для себя университеты в других субъектах страны. По данным «Поступления в вуз онлайн», в число регионов-лидеров по количеству поданных заявлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Республика Татарстан, а также Свердловская и Новосибирская области.

Кроме того, в 2025 году появилась возможность подавать документы через «Госуслуги» и на программы магистратуры и аспирантуры. Прием заявлений на эти ступени образования продолжается.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил об увеличении интереса к педагогическим специальностям. По данным на 28 июля, общее количество заявлений в педагогические вузы превысило 514 тысяч, из которых более 471 тысячи приходится на программы бакалавриата и специалитета. Это на 25% больше по сравнению с прошлым годом, подчеркнул он.

Цифровизация государственных услуг – один из приоритетов национального проекта «Экономика данных».