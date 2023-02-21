Инженерные сети в Лаишевском районе изношены на 80%

Одной из острых проблем Лаишевского района Татарстана является обеспеченность населения питьевой водой. Существующие инженерные сети имеют более 80% износа и находятся в ветхом состоянии, что требует постоянного ремонта, заявил на отчетной сессии глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«С учетом интенсивного развития появляется необходимость в строительстве новых сетей водоснабжения и бурении новых скважин, установке водонапорных башен», — отметил докладчик.

В рамках улучшения системы водоснабжения населенных пунктов в селе Столбище проведены работы по бурению трех скважин, установке пяти водонапорных башен и прокладке 7 километров водопроводных сетей. За счет средств местного бюджета пробурены водозаборные скважины в селах Державино и Усады, поселке совхоза имени 25 Октября и в деревне Новая Поляна.

Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация и получена государственная экспертиза для улучшения водоснабжения в семи населенных пунктах.

В районе сложилась острая ситуация в сфере централизованного водоотведения, сегодня действуют три очистных сооружения в городе Лаишево, селе Нармонка и деревне Орел. Разрабатывается проект второй очереди капитального ремонта очистных сооружений в Лаишеве с увеличением мощности с 450 куб. метров до 1100.

Требуют капитального ремонта из-за многочисленных аварий и канализационные коллекторы, осуществляющие сбор хозяйственно-бытовых стоков в селах Габишево и Песчаные Ковали. Проектно-сметная документация подготовлена, уточнил спикер.