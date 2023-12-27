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За травмы казанцев после падения на остановках прокуратура накажет дорожника
Прокуратура Кировского района Казани проверила информацию, которая поступила из городского травмпункта, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, двое казанцев получили серьезные травмы, когда упали на остановках общественного транспорта «Речной техникум» на Несмелова и «Школа» на Горьковском шоссе.
Как сообщил Галиев, обязанность по уборке снега и наледи на указанных объектах возложены на МУП «ДРЭУ Кировского района Казани». Организация должна заниматься уборкой грязи, мусора, снега и льда в том числе с тротуаров, пешеходных зон и дорожек.
В итоге в отношении главного инженера МУП возбудили административное дело о нарушении правил благоустройства территорий городских округов.
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