СВО 2 марта 2026 08:23

Инженер-технолог из Татарстана в зоне СВО стал оператором БПЛА

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Участник специальной военной операции с позывным Рэндэл из Зеленодольского района за несколько лет службы освоил сборку беспилотных летательных аппаратов и управление ими, а после возвращения домой заявил о готовности и дальше выполнять воинский долг.

С 2022 по 2023 год военнослужащий находился в зоне СВО, затем проходил службу в Африканском корпусе. Домой вернулся в ноябре 2025 года. На спецоперацию отправился добровольцем вместе с отцом.

«Я знал, куда и с кем пойду — самое важное, что вместе, вот и все», — отметил он.

По словам бойца, решение было принято мгновенно.

«Он позвал, и в 10 секунд решилось: поедешь, и все, раздумий не было. Я воспитывался в военной семье — отец и мама, бабушки, дедушки, и так сложилось, что и я тоже», — рассказал Рэндэл.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Его отец вышел в отставку в 2011 году. Сам Рэндэл ранее прошел срочную службу в Военно-морских силах в качестве зенитчика. Специально на оператора беспилотников он не готовился, однако, когда предложили пройти обучение, согласился.

Подготовка длилась три месяца. Военнослужащие изучали тактику, медицину, проходили специальную подготовку.

«Основной упор на “Мавики” — как этот, Mavic-3, самый распространенный дрон-разведчик, используемый на СВО для корректировки огня, сбросов, разведки. Такие и пилотировал», — уточнил он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

По его словам, работа оператора БПЛА требует постоянного совершенствования навыков.

«Это такая профессия, что за месяц-полтора не научишься. Всегда что-то совершенствуется, происходит что-то новое — новые методы противодействия дронам, ты постоянно учишься», — подчеркнул боец.

Необходимые комплектующие для техники военнослужащие изготавливали самостоятельно — детали печатали на 3D-принтерах, приобретенных родственниками. Запчасти делали не только для своего подразделения, но и для других бойцов.

Во время службы Рэндэл находился на передовой вместе с отцом, слышал разрывы снарядов рядом с его блиндажом. В Африке столкнулся с песчаными бурями. Возвращение домой, по его словам, стало особым моментом.

В Татарстане он посетил Музей участников боевых действий при Центре творчества ЗМР РТ, где представлены образцы вооружения и техники.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Руководитель музея Руслан Хасанов отметил, что тема беспилотников вызывает большой интерес у молодежи.

«Дети интересуются дронами, служащие нам вещи передают, а дети с удовольствием смотрят», — сказал он.

В мирной жизни Рэндэл — инженер-технолог. При этом он убежден, что сегодня необходимо делать все для наступления мира.

По его словам, ради этого он готов продолжить службу.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.

#СВО
