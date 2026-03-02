Инженер-технолог из Татарстана в зоне СВО стал оператором БПЛА

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Участник специальной военной операции с позывным Рэндэл из Зеленодольского района за несколько лет службы освоил сборку беспилотных летательных аппаратов и управление ими, а после возвращения домой заявил о готовности и дальше выполнять воинский долг.

С 2022 по 2023 год военнослужащий находился в зоне СВО, затем проходил службу в Африканском корпусе. Домой вернулся в ноябре 2025 года. На спецоперацию отправился добровольцем вместе с отцом.

«Я знал, куда и с кем пойду — самое важное, что вместе, вот и все», — отметил он.

По словам бойца, решение было принято мгновенно.

«Он позвал, и в 10 секунд решилось: поедешь, и все, раздумий не было. Я воспитывался в военной семье — отец и мама, бабушки, дедушки, и так сложилось, что и я тоже», — рассказал Рэндэл.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Его отец вышел в отставку в 2011 году. Сам Рэндэл ранее прошел срочную службу в Военно-морских силах в качестве зенитчика. Специально на оператора беспилотников он не готовился, однако, когда предложили пройти обучение, согласился.

Подготовка длилась три месяца. Военнослужащие изучали тактику, медицину, проходили специальную подготовку.

«Основной упор на “Мавики” — как этот, Mavic-3, самый распространенный дрон-разведчик, используемый на СВО для корректировки огня, сбросов, разведки. Такие и пилотировал», — уточнил он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

По его словам, работа оператора БПЛА требует постоянного совершенствования навыков.

«Это такая профессия, что за месяц-полтора не научишься. Всегда что-то совершенствуется, происходит что-то новое — новые методы противодействия дронам, ты постоянно учишься», — подчеркнул боец.

Необходимые комплектующие для техники военнослужащие изготавливали самостоятельно — детали печатали на 3D-принтерах, приобретенных родственниками. Запчасти делали не только для своего подразделения, но и для других бойцов.

Во время службы Рэндэл находился на передовой вместе с отцом, слышал разрывы снарядов рядом с его блиндажом. В Африке столкнулся с песчаными бурями. Возвращение домой, по его словам, стало особым моментом.

В Татарстане он посетил Музей участников боевых действий при Центре творчества ЗМР РТ, где представлены образцы вооружения и техники.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Руководитель музея Руслан Хасанов отметил, что тема беспилотников вызывает большой интерес у молодежи.

«Дети интересуются дронами, служащие нам вещи передают, а дети с удовольствием смотрят», — сказал он.

В мирной жизни Рэндэл — инженер-технолог. При этом он убежден, что сегодня необходимо делать все для наступления мира.

По его словам, ради этого он готов продолжить службу.

Фото предоставлено Юлией Озеровой