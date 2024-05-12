Исследование: инженер по качеству в Казани может зарабатывать до 110 тыс. рублей

Работодатели в Казани предлагают инженерам по качеству в сфере производства металлических изделий и металлообработки зарплату до 110 тыс. рублей. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного в апреле 2024 года.

При таком уровне предполагается, что кандидат имеет стаж работы от 3 лет, опыт внутреннего аудита СМК, внедрения и сертификации международной системы менеджмента качества ISO.

От 60 до 80 тыс. рублей смогут получать специалисты с опытом проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества, разработки и внедрения нормативных документов по системе менеджмента качества, внедрения эффективных мер по повышению качества выпускаемой продукции, которые прежде работали на аналогично должности более 2 лет.

От 50 до 60 тыс. рублей предлагают инженерам со знанием английского языка на уровне чтения технической документации, действующих стандартов, структуры и требований международных стандартов ISO, методик проведения аудита системы менеджмента качества, работавших на данном посту на прежнем месте работы более одного года.

Меньше остальных — от 45 до 50 тыс. рублей — будут получать специалисты с высшим образованием, знанием требований единых систем технологической и конструкторской документации (ЕСТД и ЕСКД), уверенные пользователи САПР с опытом работы в области управления качеством от одного года.