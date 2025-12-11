Инженер лесного питомника рассказала, как правильно выбрать новогоднюю елку

Самая большая проблема для покупателей елок – недобросовестные продавцы, предлагающие давно срубленные или перемороженные экземпляры, сказала инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1» и поделилась рекомендациями по выбору новогодней елки.

Эксперт пояснила, что оценить дерево можно самостоятельно по нескольким характеристикам. В первую очередь необходимо оценить цвет среза на стволе – он должен быть светлым. Кроме того, ветви и хвоя должны быть упругими, а не ломкими.

В качестве дополнительной проверки, Хренова посоветовала ударить дерево об пол и посмотреть, не осыпались ли иголки. Эксперт отметила, что утратившая яркость, тусклая хвоя с сероватым оттенком также свидетельствует о том, что дерево срубили достаточно давно.