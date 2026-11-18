Сотрудник казанского предприятия СИБУРа Азат Нигматуллин стал серебряным призером международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек – 2026», который прошел в Екатеринбурге. Еще одну награду представители «Казаньоргсинтеза» получили в составе команды наставников, занявшей третье место.

Всего предприятие представляли 11 специалистов – пять конкурсантов и шесть экспертов. Все они прошли отбор на отраслевом чемпионате «НефтеХимНавыки – 2026».

Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами Азат Нигматуллин завоевал серебро в компетенции «Промышленная автоматика». На протяжении трех дней участники выполняли задания, приближенные к реальным производственным условиям: собирали оборудование по чертежам, искали неисправности, проводили электромонтажные и пусконаладочные работы.

«Все задания сложные, и каждое требует особого внимания и концентрации. Решающими оказались правильная сборка установки без ошибок и выполнение дополнительных модулей. Все участники шли вровень, соперники были сильные и хорошо подготовленные», – рассказал Нигматуллин.

К соревнованиям инженер готовился в течение месяца. По его словам, справиться с заданиями помог и опыт работы на производстве.

В компетенции «Цифровая подстанция» сотрудник «Казаньоргсинтеза» Айдар Гареев набрал второе количество баллов среди участников, однако остался без медали. По правилам соревнований призовое место в одной компетенции мог получить только один представитель организации. Золото в этой категории досталось его коллеге по сборной СИБУРа Евгению Пустовалову из «ЗапСибНефтехима».

Еще один представитель казанского предприятия, инженер-электрик Раиль Гарипов, показал четвертый результат в компетенции «Электромонтаж».

Бронзовую медаль представители «Казаньоргсинтеза» завоевали в составе сборной СИБУРа на кейс-чемпионате наставников. Предприятие впервые участвовало в этих соревнованиях. В команду из семи человек вошли сотрудница Центральной заводской лаборатории Рузиля Бахтиярова и аппаратчик полимеризации завода полиэтилена Омар Абдельрахман.

Участники разбирали восемь ситуаций, связанных с обучением и адаптацией новых сотрудников. На обсуждение каждого задания и подготовку общего решения давалось всего 15 минут.

Омар Абдельрахман рассказал, что желание заниматься наставничеством появилось у него благодаря собственному опыту работы на предприятии.

«У меня самого когда-то были сложности при переходе от университетской теории к реальному производству. Не всегда было легко понять сложные технологические процессы и разобраться во всех особенностях работы. Поэтому мне хочется помогать молодым сотрудникам проходить этот путь легче, чем когда-то проходил его я», – рассказал он.

Всего сборная СИБУРа завоевала на международном чемпионате «Хайтек – 2026» 13 медалей: три золотые, девять серебряных и одну бронзовую. Для компании это рекордный результат. Годом ранее ее специалисты получили 12 наград, в том числе одну золотую.

Чемпионат «Хайтек: навыки будущего» объединяет специалистов высокотехнологичных профессий из разных стран. Участники соревнуются в решении производственных задач, обмениваются опытом и представляют новые технологические решения.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа