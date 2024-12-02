Инженер из Казани сравнил черную дыру с кнопкой delete

Ведущий инженер КНИТУ-КАИ Мунир Хайрутдинов назвал черную дыру самым стационарным объектом в каждой галактике, как и «корзина» (место хранение удаленных файлов) у любого компьютера. Функции, выполняемые черной дырой аналогичны корзине, цитирует спикера ГТРК Татарстан.

В своих научных работах он отмечал, что черная дыра - как кнопка delete (с англ. «удалить») – может только очищать, удалять и ничего более. Все объекты, которые попадают в гравитационное поле черной дыры, из-за огромной «световой» скорости растягиваются, распадаются на атомы, и потом собрать их обратно уже нельзя.

Будущий ученый родился в небольшой деревне Буинского района Татарстана, учился в Зеленодольске на электрика, но в душе всегда «горел» любовью к небу. Позже он заинтересовался вопросами силы притяжения, физики и астрономии, и в итоге стал физиком. Интересно, что в науку он пробрался через «черный вход». Подробнее – в репортаже телеканала.