Инженер из Индии запускает паровые котлы на НКНХ: «В Нижнекамске меня всё устраивает»

На счету опытного технолога запуск промышленного оборудования в шести странах мира

На счету опытного технолога Ашока Пателя – запуск промышленного оборудования в шести странах мира. На ЭП-600 Ашок Патель трудится с октября этого года. Он уже принял участие в запуске одного из трех паровых котлов.

«В Нижнекамске меня все устраивает, даже климат, – шутит Ашок. – У меня восьмичасовой рабочий день. В течение дня в я совершаю обходы, помогаю персоналу обнаружить дефекты и неисправности, которые могли возникнуть во время монтажных работ. Вместе мы выстраиваем теологический процесс, следим за параметрами: давлением и температурой».

Ашок Патель, гражданин Индии, государственный сертификат инженера-энергетика получил в 1984 году. Трудовой путь – от мастера до заместителя директора крупной энергетической компании. Сегодня его опыт и знания востребованы во всем мире. Ашок Патель принимал участие в запуске уникального промышленного оборудования в США, Индонезии, Саудовской Аравии и Малайзии, Катаре и Туркменистане.

«Ранее в России была распространена практика привлечения на работу иностранных специалистов. Сейчас стало сложнее. Зарубежные граждане привлекаются для работы на уникальном для нашей страны оборудовании, которое ранее не поставлялось и не эксплуатировалось. Ашок имеет обширный опыт работы. На строящемся заводе он оказывает помощь, подробно поясняет, как без проблем пройти пусконаладку и ввести оборудование в эксплуатационный режим», – расссказывает руководитель по вводу в эксплуатацию компании «ТАЙКОН ИНЖИНИРИНГ РУС» Анатолий Ефимович .

Проблем в общении с коллегами не возникает, говорит Ашок Патель. Сам он в совершенстве владеет английским языком, в Нижнекамске переводчиком на русский выступает его руководитель Анатолий Ефимович. При личном общении многие, пусть и не в совершенстве, но владеют английским языком, а технические термины одинаково звучат на всех языках мира, продолжает Ашок. «Если возникают сложности, я пользуюсь онлайн-переводчиком в телефоне», – говорит он.

«Буквально недавно у нас состоялся розжиг горелок, сушка футировки первого парового котла. Сейчас началась подготовка к паропродувке и запуску второго котла. На третьем закончены строительные работы, ведется инспекция по передаче в пусконаладку», – рассказал инженер-энергетик о недавно выполненных работах.

«Единственное, скучаю по индийской кухне»

В Индии у Ашока осталась любимая супруга. Дети давно выросли, обзавелись семьями и живут за рубежом. Когда морозы спадут, признается Ашок, он привезет жену в Нижнекамск, чтобы она могла познакомиться с местной культурой и традициями.

«В России мягкий рабочий график – восьмичасовой рабочий день. В пять вечера я уже выезжаю в город. В Нижнекамске живу на съемной квартире. Зимой рано темнеет, поэтому вечером я стараюсь никуда не выходить. В свободное от работы время готовлю любимые национальные блюда. Единственное, очень скучаю по индийской кухне. Недавно родные прислали мне специи, чему я очень рад», – говорит Ашок.

После запуска паровых котлов Ашок Патель приступит к консультированию сотрудников завода по пусконаладке и вводу в эксплуатацию поршневых компрессоров, центробежных насосов и печей пиролиза. На этой стадии работ к нему присоединятся его иностранные коллеги «ТАЙКОН ИНЖИНИРИНГ РУС» с Кубы и из Казахстана.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»