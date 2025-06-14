Инженер Ислейтарского лесничества: «В лесу мы гости и должны вести себя скромно»

Как меняется отношение наших сограждан к лесу? В чем заключаются задачи работников лесного хозяйства? Какие деревья преобладают в Ислейтарском лесничестве и какие животные там обитают? Почему молодежи стоит присмотреться к профессии лесника? Об этом «Интертат» поговорил с лесничим Рамилем Курбановым.





Ислейтарское лесничество площадью 17 тысяч гектаров расположено на территории Высокогорского и Атнинского районов Татарстана. Лесхоз объединяет два участка – Ашитский и Илетьский, названные по протекающим по ним рекам Ашит и Илеть.

Рамиль Курбанов работает в Ислейтарском лесничестве инженером по лесопользованию. Специальность он получил в Казанском аграрном университете. После службы в армии вернулся в родной район и с 2013 года работает в лесхозе.

«Мой отец Камиль Кавиевич трудился в нашем лесничестве с 1990-х годов, так же был главным лесничим и с детства водил меня с собой на работу в лес. В те времена лесники ездили на УАЗах или мотоциклах с коляской. УАЗ – лучший транспорт для патрулирования лесов. Родился я в деревне Наратлык Высокогорского района, там же вырос, а сейчас вместе с семьей живу в селе Атня», – рассказал о себе Рамиль Курбанов.

«Культура у наших людей сейчас высокая»

– Рамиль, чем занимаются работники лесхоза? Какие у них обязанности?

– Наша главная задача – защита и охрана леса, предотвращение лесных пожаров. Как только начинает сходить снежный покров, мы приступаем к мерам поддержки: чертим полосы на границе леса, вспахиваем землю. На лесных дорогах, где можно проехать на автомобиле, ставим шлагбаумы. Обновляем информационные щиты. Работаем с населением, информируем о том, что в лесу недопустимо сорить и разжигать костры, патрулируем леса.

Кроме того, участвуем в мероприятиях по экологии, проводим субботники. Высаживаем деревья на вырубленных участках, на склонах гор, а также у рек для укрепления берегов. Во время наводнений эти деревья помогают избежать размывания берегов и разлива воды.

– Как добиться бережного отношения людей к лесу?

– Культура у наших людей сейчас высокая, они даже за дровами в неположенные места уже не ходят. Также научились рубить елки в новогодний период только в отведенных местах.

Мы обязаны бережно относиться к лесу: это же природа нашего родного края, наша нынешняя и будущая экология. Мы регулярно выступаем перед учащимися школ, молодежью. При Алан-Бексерской школе работает лесничество. Молодые экоактивисты участвуют в мероприятиях. Мы также вместе с детьми выезжаем в леса. Дети любят лес, природу, участвуют в разных слетах, соревнованиях. Очень активные. Деревья мы высаживаем вместе с ними.

«С егерями работаем рука об руку. Браконьеров не замечали»

– Вы говорите, что нарушений в лесах стало меньше. Какие ограничения существуют, что запрещается делать в лесу?

– Главное – не разжигать в лесу костры, не оставлять после себя мусор, увозить его с собой. Важно быть внимательными. У нас в народе говорят: «Кунак булсаң, тыйнак бул» («Если ты гость, веди себя скромно», – прим. Т-и). Мы действительно только гости в лесу, и нам следует вести себя скромнее. Разжигание костров в лесу – прямая дорога к неприятным инцидентам. Слава богу, у нас нарушителей нет.

– Какие деревья преобладают в ваших лесах, какие животные обитают?

– У нас преобладают хвойные деревья: сосна, ель, есть также береза, осина и другие. Сейчас мы сажаем преимущественно сосну и березу. Саженцы берем из нашей специальной теплицы, питомников.

Наше Ашитское участковое лесничество занимает более 7 тысяч гектаров. Преимущественно хвойные деревья и дубы. Из лесных животных – лиса, медведь, заяц, кабаны. Браконьеров не замечали, у нас свое охотничье хозяйство. С егерями работаем рука об руку, сообща.

«Если человек понимает преимущества жизни в деревне, ему здесь очень хорошо»

– Предложили бы вы молодежи, выпускникам школ прийти работать в лесхоз, выбрать профессию лесника?

– Конечно. Выступая в школах, я говорю: если вы любите природу, обязательно выбирайте лесное хозяйство. Хотелось бы, чтобы работать к нам приходило больше молодежи. Сейчас предусмотрены различные меры поддержки. Есть субсидии от государства – например, специалист после техникума получает от 300 до 500 тыс. рублей помощи. Выпускникам с высшим образованием размер материальной помощи повысили, насколько я знаю, до 1 млн рублей.

К сожалению, в последнее время работать к нам особо не приходят. С каждым годом число работников сокращается. Старшее поколение стареет, молодежь устремляется в город за красивой жизнью…

Я бы также отметил, что в лесничестве постоянно обновляется техника. Каждый год поступают новые автомобили «Нива», УАЗ, а также пожарные машины. Работаем при постоянной поддержке со стороны Министерства лесного хозяйства Татарстана, органов власти Высокогорского района.

– Разве не хорошо жить в деревне?

– Если человек понимает преимущества жизни в деревне, ему здесь очень хорошо. Сейчас ведь в деревне всё есть, по бытовым удобствам она ничем не уступает городу. У меня тоже семья, трое детей, жена Назиля работает бухгалтером в Атнинской районной больнице. Я с раннего утра уезжаю в лесничество и приезжаю только вечером. Каждый день езжу на работу за 30 километров от дома. Утомляет ли дорога? Нет, свою работу я делаю с большим удовольствием.

– Вы берете своих детей в лес, к себе на работу? Наверняка они уже видели, где и как трудится их отец.

– Да, мои дети с малых лет знают и любят лес. Им очень нравится выезжать на природу. Старшая дочь перешла в 3-й класс, средний ребенок идет в 1-й, младшему 5 лет. У нас дочь и два сына.

– Работа в лесном хозяйстве сложная?

– Работа в лесничестве требует полной отдачи – в день или ночь, в любой сезон года. Лес для меня – любимое место. С детства я рос в лесничестве, поэтому выбрал эту профессию.

Призываю вас быть предельно осторожными в лесу! Маленькая искра может стать причиной большой беды и огромного ущерба!

В этом году пожароопасный сезон начался 30 марта. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 400 тыс. рублей.

Если нарушение произошло в условиях особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации, размер административного штрафа составит для граждан от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Юлай Низаев, «Интертат», перевод с татарского

Ислейтарский лесхоз образован в 1935 году. Расположен на территории Высокогорского и Атнинского муниципальных районов. Общая площадь земель лесного фонда составляет 17 104 га, в том числе покрытая лесом – 16 199 га, из них лесные культуры – 4890 га, несомкнувшиеся лесные культуры – 287 га.

Преобладающие породы: хвойные – 7541 га (сосна – 6552, ель – 918 га), твердолиственные – 2334 га (в том числе дуб – 2258 га), мягколиственные – 6324 га (береза – 2976, осина – 1855, липа – 1533 га).