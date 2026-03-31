«Инженер года» Ирек Шайхутдинов: «В основе профессии – любопытство и трудолюбие»

Рационализаторские идеи с эффектом на десятки миллионов рублей, победа в конкурсе «Инженер года» и участие в запуске новой установки изопропилбензола. Ирек Шайхутдинов за 16 лет на казанском предприятии СИБУРа прошел путь от аппаратчика до ведущего инженера производства фенола и ацетона завода поликарбонатов, а также стал наставником для молодежи.





«Увидел масштабы и понял: это мое»

Ирек Шайхутдинов вырос в семье, где инженерных династий не было. Химия и технологии привлекли его во время учебы, но настоящий интерес к профессии проснулся после практики на одном из казанских заводов.

«Я увидел вживую аппараты, как работают процессы не в теории, а на практике. Стало интересно, это подвигло дальше пойти по своей профессии», – вспоминает он.

После окончания Казанского химико-технологического колледжа и университета он решил устроиться на «Казаньоргсинтез». В июле 2009 года его приняли аппаратчиком перегонки в цех по производству изопропилбензола. Первый день на предприятии запомнился осмотром промышленной площадки.

«Я увидел масштабы и объемы химического гиганта, – вспоминает Ирек. – А потом познакомился с начальником смены, он показал мне, чем придется заниматься».

Главный вызов в карьере

Способности молодого специалиста заметили быстро. В ноябре 2011 года его назначили начальником смены. За короткое время он освоил специфику производства, особенности оборудования и задачи руководителя.

С 2012 по 2017 год во время остановочных ремонтов Шайхутдинов возглавлял участок ректификации, участвовал в техническом перевооружении, замене насосов и емкостей. За плодотворную работу в 2012 году ему объявили благодарность, а в 2018-м выделили место на Доске почета предприятия.

В том же году Ирека включили в состав рабочей группы по модернизации установки синтеза изопропилбензола. Так начался новый этап и главный вызов в его карьере.

«Запускались без лицензиара, по чертежам»

«Казаньоргсинтез» – единственный производитель в России поликарбоната – полимера повышенной прочности. Изопропилбензол – это сырье, полностью вырабатываемое самим предприятием, – является первым полупродуктом в цепочке переделов при получении поликарбоната.

Проект по модернизации установки занял пять лет напряженной работы, с 2018 по 2023 год. Подготовка и детальная проработка проекта, заливка фундаментов, приемка и монтаж оборудования… Участвуя в реализации этого проекта, Ирек прошел путь от начальника отделения до заместителя главного инженера завода Бисфенола А.

Задача стояла амбициозная: построить новую установку на месте старой, не останавливая производство, чтобы не допустить простоя и не потерять ни тонны продукции. «Мы долго сидели и думали, как это реализовать. Поэтапно снижая нагрузку на старую установку, перекидывали ее на новую. И постепенно полностью заменили старое оборудование на новое», – описывает процесс Ирек.

Первый блок новой установки запустили в 2021 году, второй – в августе 2023-го. Обновление производства позволило на 20% снизить выбросы в атмосферу, уменьшить потребление энергоресурсов на 68% и на 4% снизить расходные нормы по сырью.

Успешный пуск изопропилбензола стал не только техническим, но и психологическим вызовом. Западный лицензиар в процессе строительства и запуска участия не принимал. «Мы запускались самостоятельно, без запчастей, без подсказок, по чертежам. И это получилось, все работает», – отметил инженер.

«Лучший «зеленый» проект»

За реализацию этого проекта в 2023 году «Казаньоргсинтез» на Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» получил награду в номинации «Лучший «зеленый» проект в нефтегазовой промышленности». Предприятие стало победителем Всероссийского конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли».

Для Ирека участие в обновлении производства изопропилбензола открыло двери к победе во Всероссийском конкурсе «Инженер года». Инициатива принять участие исходила от руководства.

«Мой начальник производства Владислав Владимирович Фролов пришел и сообщил: «Надо ехать в Москву, ты победил в конкурсе». А мне даже не нужно было ничего добавлять. Я просто рассказал о том, что мы сделали вместе с командой. Это наша общая победа», – подчеркнул Ирек.

В конкурсе участвовали сотни человек – и Ирек получил диплом победителя вместе с коллегами из «Казаньоргсинтеза».

Сегодня Ирек Шайхутдинов – автор множества идей и соавторских предложений с внушительным экономическим эффектом, которые принесли «Казаньоргсинтезу» суммарный экономический эффект свыше 58 миллионов рублей.

На вопрос о том, какими качествами должен обладать инженер, Ирек отвечает без паузы: «Дело не только в складе ума, гораздо важнее – характер, – говорит он. – Настоящий инженер – это любопытство, настырность, дотошность. И несоизмеримое трудолюбие. Главное – никогда не сдаваться, когда задача кажется нерешаемой. Такие ситуации не должны останавливать – они должны подстегивать. Нужно искать все возможные пути и выбирать самый эффективный».

«Если бы мой первый наставник не смог рассказать, что такое технология и нефтехимия...»

Звание «Инженер года» стало признанием многолетней работы. Сейчас Ирек занимает должность ведущего инженера производства фенола и ацетона завода поликарбонатов, замещает начальника в его отсутствие, отвечает за стабильный выпуск продукции и работу с персоналом. На производстве работает 80 человек, и с каждым надо найти общий язык.

«В первую очередь я стараюсь понять внутренний мир человека, его интересы, увлечения, это помогает направить энергию людей в нужное русло», – рассказывает он.

За 16 лет коллектив на предприятии сильно омолодился. Неизменна только атмосфера. По словам Ирека, она всегда была и остается дружеской – с принципом командной работы и взаимовыручки.

Вспоминая своих наставников, Ирек отмечает: их было много и самых разных уровней: от аппаратчика 6-го разряда до главного инженера завода. Каждого ценит и благодарен за переданные знания.

«Особо отмечу своего первого наставника – начальника смены цеха по производству изопропилбензола, в смену которого я попал. Если бы он тогда не смог показать детально и интересно рассказать, что такое технология и нефтехимия в целом, молодой специалист, только что окончивший вуз, мог запросто потерять интерес», – добавил он.

«Всегда говорю детям: «Учитесь хорошо»

Профессионально развиваться Иреку помогают программы СИБУРа. «Недавно я ездил в Тобольск на обучение по пожарной автоматике, в апреле посещал углубленные курсы по системе управления эффективностью на производстве ЭКОНС. Будем стремиться вперед – дальше и выше», – говорит он о планах.

В жизни он старается находить место для творчества. Так, например, навыки инженера пригодились и в повседневной жизни. Когда пришло время строить дачный дом, он сначала разработал полноценный проект участка – с постройками, коммуникациями, расчетами материалов. С тех пор именно так подходит к любому большому делу: прорабатывает варианты и выбирает оптимальный.

Годами он участвовал в спартакиадах по плаванию, гиревому спорту, командным играм. Движение, по его словам, помогает держать голову ясной.

В свободное время Ирек старается уделять внимание семье – у него трое детей, двое из которых - двойняшки. Они отлично знают, где работает папа, и нередко расспрашивают о деталях. Ирек объясняет принципы производства на бытовых примерах и чертежах.

«Всегда говорю им: «Учитесь хорошо, вникайте в детали, а где непонятно – не бойтесь переспросить». Иначе инженером не стать», – отметил Ирек.

Фото предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»