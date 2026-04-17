«Инженер года» Булат Яруллин: о карьере в нефтехимии и полимерах, которые спасают жизни

Путь от аппаратчика до ведущего инженера, проекты по импортозамещению и сотни тонн сэкономленного сырья: «Инженер года» Булат Яруллин сегодня занимается развитием производства на казанском предприятии СИБУРа – «Казаньоргсинтезе». О том, как полимеры влияют на жизнь каждого и почему отрасль нефтехимии важнее, чем кажется, – в нашем материале.





От юриспруденции – к химии: «Мне захотелось познать неизвестное»

Булат Яруллин не сразу пришел в нефтехимию. Поначалу 29-летний инженер видел себя в юриспруденции, но позднее фокус интересов сместился. «С 10 класса я начал заниматься химией. В школе она казалась мне неизвестным и непонятным предметом – и я захотел ее познать», – вспоминает Булат.

Повлиял семейный пример: отец работает в нефтехимической отрасли, бабушка – аппаратчицей полимеризации на производстве полиэтилена низкой плотности на «Казаньоргсинтезе», дедушка – слесарем-ремонтником на производстве изопропилбензола, дядя работал заместителем начальника цеха на заводе поликарбонатов. Сегодня Булат – ведущий инженер-технолог на производстве полиэтилена низкой плотности. А недавно он победил в конкурсе «Инженер года».

Первый день на заводе: «Давление и температура были для меня просто цифрами»

После окончания КНИТУ (направление «Нефть и нефтехимия», магистратура по инноватике, аспирантура по химическим технологиям) Булат хотел остаться в Казани и выбрал одно из крупнейших предприятий города – «Казаньоргсинтез».

«В моем воображении завод казался мне большим, неповоротливым, наполненным устаревшими технологиями и «усталым» оборудованием. На практике все оказалось совсем не так. Это стереотипы», – отмечает инженер.

Не сразу пришло понимание технологических процессов. «Химический процесс на производстве наиболее часто протекает при высоком давлении и высокой температуре. А для меня это были только цифры, я не понимал, насколько это большая ответственность – как грамотно работать, чтобы процесс был безопасным, а продукция – качественной», – делится он.

Карьера Булата началась с должности аппаратчика переработки химических отходов 4-го разряда на заводе по производству поликарбоната. Потом он работал на смежных узлах этилена и диметилкарбоната, дорос до аппаратчика синтеза 6-го разряда. В 2024 году Булат стал ведущим инженером-технологом.

«Сначала я работал на установках, которые производили мономерную продукцию, а с 2024 года перешел на полимерную – полиэтилен низкой плотности в трубчатом реакторе под высоким давлением. Сырьем для его выпуска служит этилен», – вспоминает он.

Сегодня профиль работы инженера связан с подготовкой и реализацией мастер-плана, который на годы определяет вектор развития предприятия. Он занимается управлением затратами, улучшением технологического режима и производственным балансом.

«Самое важное для меня – развитие производства через реализацию инвестиционных проектов. Они направлены на увеличение производительности, снижение потерь сырья и улучшение качества продукции», – поясняет нефтехимик.

«Трудовое долголетие» и ценность живого опыта

Повышение разрядов – дело добровольное. Булат сдавал экзамены по собственной инициативе. «4-5-й разряды работают «в полях», 6-й – уже за компьютером. Это была моя инициатива. Работал на опережение: еще не сдал один экзамен, но уже параллельно готовился к следующему», – рассказывает он.

«Иногда я сталкиваюсь с вызовами, которые требуют не только знаний из литературы, но и богатого опыта людей, – признается Булат. – В повседневной деятельности я регулярно консультируюсь с экспертами программы СИБУРа «Трудовое долголетие». Это помогает выстраивать мои теории по оптимизации, а иногда опровергает мои предположения».

Несмотря на то что база знаний есть в интернете, в научной литературе, личный опыт иногда бывает ценнее, говорит он. Особенно у тех, кто всю жизнь отдал производству.

Конкурс «Инженер года» с фокусом на импортозамещение и рост производительности

О конкурсе «Инженер года» Булат узнал в конце прошлого года. Заявляясь, он предоставил проекты по импортозамещению оригинальной химии, выполненные совместно с отечественными производителями, и инициативы по сокращению выпуска неликвидной продукции.

«В 2025 году удалось сократить потери готовой продукции на 700 тонн – это более 20 млн рублей. За счет проведенной научно-исследовательской работы, оптимизации технологического режима и марочного перехода удалось сократить потери компании в наших привычных процессах», – заявил инженер.

За помощь в реализации идей Булат благодарит руководителей и коллег. А о своей победе говорит скромно: «Я просто делаю свою работу и стараюсь делать ее хорошо. Не думал выделять свои заслуги. Посоветовался с руководителем и отделом обучения – они поддержали и предложили выдвинуться на конкурс».

Хобби: семья, ремонт и диссертация

Булат читает научную литературу по химии, технологиям, изучает старые патенты. Параллельно работе на предприятии он пишет диссертацию по химическим технологиям.

«Это помогает мне в повседневной работе, – заметил он. – Часто приходится сталкиваться с тем, что не предусматривают мои трудовые обязанности, – например, изучать новые современные подходы в химии и технологиях. Помогают методы исследования и работа с научной литературой».

Молодой человек с детства не боится работать руками, к самостоятельному труду его приучил отец. «Благодаря ему я ремонт дома делаю сам, – рассказал он. – Могу сантехнику отремонтировать, могу плитку положить. Эти навыки помогают и на работе».

А вот увлечение спортом пока отошло на второй план после пополнения в семье – недавно у Булата появился ребенок.

«Для меня производство полимеров важнее и увлекательнее, чем IT»

«У новичков обычно всегда много вопросов. Но сразу понять ответы более опытных специалистов без подготовки тоже бывает тяжело. Поэтому важно не бояться переспрашивать. Это поможет сделать правильные выводы и избежать ошибок», – советует Булат.

«Для меня производство полимеров важнее и увлекательнее, чем IT, куда многие стремятся сегодня, – рассуждает инженер. – Утром я включаю электрический чайник, который почти целиком сделан из полимеров. Еду на работу в машине, во многом выполненной из продукции КОСа: стекла фар, бензобаки, материалы в салоне… Всё, чем я пользуюсь: пакеты, стрейч-пленка, отделка бытовой техники, – всё из полимеров», – перечисляет он.

Значение полимеров гораздо выше, чем создание бытового комфорта.

«Наша продукция помогает спасать жизни, – заверяет Булат. – Например, «Казаньоргсинтез» выпускает радиационно стойкий поликарбонат для высокотехнологичных медицинских изделий, таких как корпуса диализаторов, это искусственные почки для людей. «Нижнекамскнефтехим» выпускает полипропилен для шприцев и инфузионных растворов. Это вроде неочевидно, но касается всех нас, наших детей и родителей. И когда осознаешь эти вещи, понимаешь ценность своего труда».

«Трудовое долголетие» – программа СИБУРа, позволяющая сотрудникам 55+ оставаться в профессии на комфортных условиях, передавать знания молодым специалистам и участвовать в важных проектах компании. В программе могут участвовать сотрудники предпенсионного возраста, сотрудники, которые уже вышли на пенсию, а также внешние кандидаты пенсионного и предпенсионного возраста. Сейчас в программе задействовано более 140 экспертов СИБУРа, из них 15 – на казанском предприятии.