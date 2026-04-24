«Инженер года» Айдар Валиев – о нефтехимии: «Для меня важно двигать производство вперед»

Победитель конкурса «Инженер года» Айдар Валиев пришел в нефтехимию из авиационного машиностроения. Сегодня он проектирует детали для парогазовой установки «Казаньоргсинтеза», научного центра и первой в стране катализаторной фабрики. Инженер рассказал о том, как его работа помогает снижать потери ресурсов и повышать производительность предприятия.





Первый инженер в семье

Айдар Валилев окончил КАИ по специальности «авиастроение, вертолетостроение». С детства молодого человека тянуло к технике, и он стал первым инженером в семье. Правда, вместо конструирования воздушных судов Айдар решил заняться нефтехимией.

«Мне всегда хотелось не просто понимать, как все устроено, но и самому что-то создавать», – рассказал инженер.

Вакансию на казанском предприятии СИБУРа – «Казаньоргсинтезе» – он увидел на карьерном сайте. Откликнулся, прошел собеседования – сначала онлайн, потом очно.

«Я уже был наслышан о компании: у СИБУРа хорошие условия, помогают развиваться, дают возможности для обучения. Родители, когда узнали, что я иду в нефтехимию, сказали: «Это твоя жизнь, делай как душа велит». Полностью поддержали», – вспомнил Айдар.

Адаптация, сложные задачи и причастность к «чему-то большому»

Адаптация для Валиева прошла легко: коллеги его приняли быстро, внедрению помог институт наставничества. «Коллектив у нас смешанный по возрасту: есть молодые, есть опытные сотрудники, ближе к 60 годам, они охотно делятся опытом, подходят с пониманием к новичкам, помогают разобраться», – отозвался о коллегах Айдар.

На предприятии Валиев занимается разработкой чертежей и ремонтом оборудования. «Мне нравится придумывать что-то новое – вспомогательные элементы, которые упрощают процессы, – объясняет он. – Приходит задача: приносят деталь, откололся кусок, нужно доварить. Начинаешь думать, как сделать эффективно и безопасно. Разрабатываешь чертеж, создаешь документацию. Например, шомполы для чистки мест отбора проб – мелочь, а без них никуда».

На предприятии Айдар участвует как в оптимизации действующих производств, так и в реализации новых проектов: в строительстве парогазовой установки (ПГУ-250), научного центра, первой в стране фабрики по производству катализаторов полимеризации. «Везде нужны чертежи – например, недавно мы изготавливали головку экструдера для лаборатории научного центра, – рассказал инженер. – Когда видишь, что твоя деталь работает на таком масштабном производстве, это дает ощущение причастности к чему-то большому».

Если сравнивать завод с живым организмом, то конструктор похож на хирурга или терапевта, говорит Айдар. Через врачебное вмешательство он помогает вылечить ту или иную болезнь, снижая уровень брака, уменьшая потери полезных ресурсов и увеличивая производительность. «Для меня важно двигать производство вперед и понимать, что я внес вклад в развитие и причастен к процессу», – подчеркнул Валиев.

Конкурс «Инженер года» и профессиональные чемпионаты

Айдар любит участвовать в профессиональных чемпионатах: «Хай-тек», PetroChemSkills, «Атом-Скиллс». Он занял первое место на кластерном этапе на «ЗапСибНефтехиме», второе – на отраслевом этапе СИБУРа.

В прошлом году руководитель предложил ему принять участие в конкурсе «Инженер года». «Я согласился – это повышение компетенции и личного опыта, – рассказал Валиев. – В конкурсе оценивали уже готовые работы, в том числе ту самую разработку по ремонту и изготовлению нового оборудования для производства бисфенола и поликарбоната на КОСе. В итоге я стал победителем. Соревнования очень важны для инженеров, они дают мотивацию узнавать что-то новое, повышать свою квалификацию».

В сентябре Айдар приступает к обучению по программе для механиков-инженеров в Томском политехническом университете. Обучение продлится в течение года в формате онлайн и очных сессий. «Хочется расти, улучшать свои навыки. Компания дает шанс учиться, и я благодарен ей за это. Для меня главное сейчас – накопить компетенции, чтобы потом и дальше развиваться в профессии, в компании», – строит планы молодой человек.

Через 5–10 лет Айдар видит себя состоявшимся инженером, возможно, руководителем. «Я не боюсь перемен, готов к смене профиля деятельности, если поступит предложение от руководства», – рассуждает он.

«Учитесь и берите новые задачи»

Вне работы Валиев занимается спортом в тренажерном зале. Второе его увлечение связано с 3D-моделированием в разных CAD-системах. «Раньше я делал модели на заказ для студентов, сейчас – для себя, – заметил молодой человек. – Если дома что-то сломалось, определяю размеры, делаю чертежи и по возможности распечатываю на 3D-принтере. Иногда это позволяет не покупать новое оборудование. Это хобби еще помогает в работе: чем больше практики в CAD, тем быстрее идут чертежи, легче укладываться в сроки».

Тем, кто выбирает профессию, Айдар советует никого не слушать. «Выбирайте сердцем, не бойтесь пробовать, идите туда, куда ведет душа, – призвал он. – А если хотите развиваться в профессии – участвуйте в чемпионатах, ездите на обучение, берите на себя новые задачи, всегда преодолевайте новые высоты и становитесь лучше каждый день!»