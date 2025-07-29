Инвестсовет Татарстана одобрил проекты на 21 млрд рублей

Фото: пресс-служба АИР РТ

Инвестиционный совет Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня шесть новых проектов. По словам руководителя агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, общая сумма инвестиций превышает 21 млрд рублей.

Минуллина подчеркнула, что эти проекты, по предварительным подсчетам, создадут 1,4 тыс. рабочих мест, но, скорее всего, это число будет больше.

«Где-то мы считаем управляющую компанию в технопарке, которая создаст 6 мест, но по факту людей будет работать больше, когда в технопарк придут резиденты», – сказала Минуллина.

Среди одобренных проектов два новых промышленных парка, строительство общежития с бассейном высокого класса в Высшей школе нефти.

«Также мы рассматриваем вторую очередь развития промышленного парка корпорации Haier, которая планирует не только развивать свое производство, но и привлекать поставщиков из Китая», – добавила глава АИР РТ.

Кроме того, на инвестиционном совете рассмотрели строительство второй очереди отеля в казанском аэропорту.

«У нас сейчас загрузка 68%, очень большая. Сейчас хотим 130 номеров сделать класса 3 звезды. Но Рустам Нургалиевич немножко критично отнесся. Сказал про показатели аэропорта и строительство третьего терминала, загрузку Казань Экспо. 130 номеров не пойдет, и надо будет продумать увеличение», – заявила Минуллина.

Последним одобренным проектом стала организация производственной площадки по ремонту техники в Набережных Челнах.