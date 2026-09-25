Инвестсовет РТ одобрил 8 проектов на 5,14 млрд рублей, включая термы в Казани

Минуллина рассказала про 8 проектов, одобренных инвестсоветом РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 5,14 млрд рублей, сообщила журналистам после окончания заседания под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Сегодня рассмотрели 8 проектов, общая заявленная сумма инвестиций – 5 миллиардов 138 миллионов рублей, но это, конечно, минимальный порог будет от тех планов, которые сегодня инвесторы заявили. В основном мы сегодня смотрели социальные проекты, в целом очень интересные, и мы сделаем все для того, чтобы они были реализованы», – заявила Минуллина.

Инвесторы презентовали в том числе два проекта, которые хотят реализовать в Казани. Это строительство акватермального комплекса с благоустройством территории и прибрежной полосы озера Средний Кабан на Оренбургском тракте и гостиницы на территории спортивного центра «Динамо» в поселке Мирный.

Еще рассмотрели шесть проектов: в Набережных Челнах – строительство стоматологии и организация производства сварных балок, в Нижнекамске – строительство многофункционального медицинского центра и медицинского центра «Гармония Здоровья», в Тукаевском районе РТ – строительство спортивного комплекса, в Тюлячинском районе РТ – создание промпарка «Лидер».

«Это такие понятные, проработанные хорошо проекты. Все они были поддержаны. У нас были дискуссии определенные, в итоге все проекты поддержали», – заключила Минуллина.

В основном срок реализации проектов – 2030-2032 годы. Инвесторы будут реализовать их на собственные средства с привлечением небольшой доли заемных, уточнила глава АИР РТ.

«Мы понимаем, в каких непростых экономических условиях сегодня принимаются инвестиционные решения. И то, что предприниматели продолжают вкладывать собственные и заемные средства, строить новые объекты и планировать развитие именно в Татарстане, для нас важный показатель доверия к республике», – привела пресс-служба слова главы АИР РТ Минуллиной.