Инвестпрограммы по энергетике на 61 млрд рублей выполнят в РТ до 2026 года

В Татарстане с 2019 года утверждено семь инвестиционных программ в сфере энергетики на сумму более 61 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«На сегодня утверждены все инвестиционные программы, которые действуют и переходят на 2026 год», – рассказал замминистра.

По его словам, программы предусматривают реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение трансформаторных подстанций и линий электропередачи; развитие электроэнергетики, техническое присоединение новых потребителей, строительство объектов электросетевого хозяйства и установку приборов учета электроэнергии.

Минибаев отметил, что за девять месяцев освоены инвестиции на 9,7 млрд рублей, что составляет 68% от плана. «Были случаи, когда у нас средства не осваивались. В этом году ожидаем полное освоение», – подчеркнул он.

Замминистра также предложил депутатам упростить процедуру утверждения инвестиционных программ, конкретизировать определение «инвестиционный проект» и объединить нормы и требования по ним в одном нормативном правовом акте.