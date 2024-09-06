Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инвестпрограмма СИБУРа приближается к 2 трлн рублей, больше четверти объема - в РТ
Вторая важнейшая точка приложения инвестиционных усилий СИБУРа после строительства Амурского газохимического комплекса — Волжский газохимический кластер. Об этом председатель правления холдинга Михаил Карисалов собщил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.
«В Татарстане на предприятиях «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» мы реализуем большие проекты и по созданию мощностей, генерирующих сырье, - рассказал Карисалов. - Это установки этилена, в следующем году они будут запущены, и создание мощностей-деривативов по переработке этилена. Принято решение по строительству этил-бензол-стирольной-полистирольной цепочки [на «Нижнекамскнефтехиме]. Мы также реализуем строительство мощностей по производству металлоценового полиэтилена [на НКНХ].
По словам предправления СИБУРа, инвестиционная программа холдинга приближается к 2 трлн рублей. Вложения в экономику Татарстана составляют 600 млрд рублей. Эта сумма включает в себя вклад в проекты по модернизации действующих производств и создание новых, а также инвестиции в улучшение условий труда сотрудников, социальные проекты.
«Важная часть наших инвестиций — это наука, - подчеркнул Карисалов. - У нас есть научные центры в Казани и в Томске - всего в семи городах нашего присутствия. Есть прикладные лаборатории и партнерство с производителями [полимерных изделий]. Новые продукты, крупнотоннажная и специальная химия, катализаторы и наука — все это составляет нашу инвестиционную программу».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»