Инвестпрограмма СИБУРа приближается к 2 трлн рублей, больше четверти объема - в РТ

Вторая важнейшая точка приложения инвестиционных усилий СИБУРа после строительства Амурского газохимического комплекса — Волжский газохимический кластер. Об этом председатель правления холдинга Михаил Карисалов собщил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

«В Татарстане на предприятиях «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» мы реализуем большие проекты и по созданию мощностей, генерирующих сырье, - рассказал Карисалов. - Это установки этилена, в следующем году они будут запущены, и создание мощностей-деривативов по переработке этилена. Принято решение по строительству этил-бензол-стирольной-полистирольной цепочки [на «Нижнекамскнефтехиме]. Мы также реализуем строительство мощностей по производству металлоценового полиэтилена [на НКНХ].

По словам предправления СИБУРа, инвестиционная программа холдинга приближается к 2 трлн рублей. Вложения в экономику Татарстана составляют 600 млрд рублей. Эта сумма включает в себя вклад в проекты по модернизации действующих производств и создание новых, а также инвестиции в улучшение условий труда сотрудников, социальные проекты.

«Важная часть наших инвестиций — это наука, - подчеркнул Карисалов. - У нас есть научные центры в Казани и в Томске - всего в семи городах нашего присутствия. Есть прикладные лаборатории и партнерство с производителями [полимерных изделий]. Новые продукты, крупнотоннажная и специальная химия, катализаторы и наука — все это составляет нашу инвестиционную программу».