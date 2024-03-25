Инвестпалата начинает прием заявок по выкупу иностранных акций

С 25 марта 2024 года стартует прием заявок по выкупу иностранных акций у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа С. Организатором торгов выступает Инвестпалата. Принимать заявки от резидентов-физлиц будут с 25 марта и до 19:00 8 мая 2024 года при посредничестве их профучастников, сообщают на сайте Инвестиционной палаты.

Инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на портале.

Напомним, сделку по выкупу иностранных акций разделят на четыре этапа. На первом этапе физические лица-резиденты через их брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании паевых инвестфондов направляют организатору торгов безотзывные заявки на продажу заблокированных ИЦБ. С продавцов не будут взиматься комиссии или любые другие платежи.

Физлица-резиденты могут предъявить к выкупу иностранные акции совокупной начальной стоимостью не свыше 100 тыс. рублей. Начальная стоимость каждой ценной бумаги в заявке определят в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года. После подачи заявки физлица-резиденты временно не смогут распоряжаться иностранными акциями, которые предъявили к выкупу, но сохранят за собой право собственности на эти иностранные бумаги.

На втором этапе сформируют лоты: сделают единый пул и поделят его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Потом организатор торгов установит одну для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов.

Третий этап — сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов. Они должны будут направить организатору торгов заявки на покупку лотов за рубли по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать заявку они смогут только для улучшения ценовых условий.

На четвертом этапе будет определена цена продажи и акцепт заявок. Организатор торгов в результате конкурентного отбора заявок нерезидентов определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Следовательно, финальная цена реализации каждой ИЦБ будет не ниже начальной цены, выраженной в рублях по курсу Банка России на закрытие торгов 22 марта 2024 года.