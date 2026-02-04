Инвесторы вложат 200 млн рублей в реализацию двух проектов в Челнах и Зеленодольске

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

На территориях опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» и «Зеленодольск» реализуют два проекта с общим объемом инвестиций более 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Заявки были одобрены на заседании профильной комиссии, которое провел вице-премьер РТ – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Воплощение этих двух проектов позволит создать 132 новых рабочих места.

ООО «АВАНТА ФИТ» оказывает спортивные услуги и планирует возвести в Набережных Челнах новый фитнес-центр. Общий объем инвестиций превысит 153 млн рублей, предполагается создать 47 рабочих мест.

В свою очередь ООО «Е-пром» намерено запустить производство зарядных станций для электромобилей в Зеленодольске. Общий объем инвестиций составит 53 млн рублей, будет создано 85 рабочих мест.

В Татарстане насчитывается пять территорий опережающего развития: «Набережные Челны», «Зеленодольск», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск». К данному моменту там зарегистрировано 149 резидентов. На конец 2025 года они направили около 92 млрд рублей инвестиций, включая 74,5 млрд рублей капитальных вложений, и создали 26 288 рабочих мест.