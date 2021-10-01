Инвесторы: ТОСЭР – изюминка инвестиционного климата Татарстана

Преференции территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане играют большую роль в становлении и развитии бизнеса предпринимателей, считает коммерческий директор АО «Изоляционный трубный завод» Айдар Каримов.

«ТОСЭР — это изюминка инвестиционного климата Республики Татарстан, очень значимый продукт, который надо максимально использовать, эффект присутствия в территории опережающего социально-экономического развития есть. Если у тебя проект интересный, если проект амбициозный, то ты точно должен быть в ТОСЭРе», — сказал Айдар Каримов после заседания комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР.

По его словам, сроки рассмотрения заявок существенно сократились. «Если мы с вами возьмем, когда эти проекты только начинались, то ускорение (в процессе рассмотрения заявок — прим. Т-и ) произошло, наверное, раза в три, все быстрее происходит. Потому что все положительно настроены, все механизмы отработаны, по большому счету, когда ты делаешь все по процедуре — тогда у тебя никаких проблем не возникает», — подчеркнул резидент ТОСЭР «Набережные Челны».

Он уточнил, что механизмы, которые заложены в ТОСЭР, не влияют напрямую на коммерческую составляющую предприятия, к примеру, в части реализации продукции, но в плане формирования производства и себестоимости, заложенные в ТОСЭР преференции оказывают большую поддержку предпринимателям.

«ТОСЭР можно использовать как одно из конкурентных преимуществ. Этот фактор не является предметом обсуждения на каких-то переговорах или в процессе поиска нового клиента, но это является значимым инструментом в процессе формирования себестоимости. И, соответственно, ты можешь дать более рыночную цену», — подчеркнул Айдар Каримов.

По его мнению, если бы не было ТОСЭР, то многие проекты реализовывались с большими затратами, дольше и менее эффективно. Правительством РТ ведется большая работа для поддержки лидерских позиций Татарстана в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

«Необходимо отметить, что в Республике Татарстан создана необходимая структура для развития инвестиционных проектов и в сфере производств. Так, созданы две особые экономические зоны, пять ТОСЭР, работают свыше 100 аккредитованных промышленных парков и промышленных площадок», — рассказал начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов Агентства инвестиционного развития РТ Дмитрий Алексеев.

Это позволяет наращивать объемы инвестиций. Только по двум ТОСЭР — «Набережные Челны» и «Зеленодольск» — первоначальные инвестпроекты были скорректированы в большую сторону на более чем 800 млн рублей, а количество рабочих мест выросло на 3,5 тыс. Это стало возможным, потому что четыре резидента в пятницу представили комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР новые проекты — проекты превысили первоначальные планы резидентов.