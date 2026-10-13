Инвесторы Татарстана стали чаще использовать автоматизированные стратегии

Число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в Татарстане за год выросло на 10%, до 99 тысяч человек, а число сделок удвоилось и достигло 3,5 млн. Инвесторы Татарстана предпочитают консервативные стратегии и все чаще пользуются автоматизированными решениями. Такие данные брокер обнародовал в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань», который пройдет 14 октября.

Самым быстрорастущим направлением стал сервис «Интеллект»: с начала года число его пользователей в республике выросло более чем в 7 раз. Сервис помогает инвестировать системно: он автоматически пересматривает портфель в рамках выбранной стратегии. Чаще всего в Татарстане подключают «Вечный портфель», его выбрала примерно половина пользователей сервиса в регионе.

Стратегия рассчитана на долгосрочные вложения и распределяет капитал между золотом, акциями и облигациями. Среди пользователей «Интеллекта» в Казани 40% выбрали «Консервативный портфель», который делает ставку на облигации.

Уверенный рост демонстрирует и сервис персонального инвестиционного консультирования «Советник ПРО»: за год число клиентов в Татарстане, которые инвестируют с поддержкой профессионального инвестконсультанта, увеличилось более чем на 30%. Основной вклад в динамику обеспечила столица республики.

Активность инвесторов региона растет и по числу операций. За год они совершили 3,5 млн сделок, вдвое больше, чем годом ранее, в среднем 9,5 тысячи в день. На жителей Казани пришлось 2,4 млн сделок, или 6,5 тысячи в день.

«Татарстан входит в топ-8 регионов России по числу частных инвесторов – более 1,25 млн человек, что делает регион одним из самых активных, но при этом осторожных. Инвесторы здесь исторически отличаются рациональным и консервативным подходом. Главная цель сейчас – защита капитала от инфляции и фиксация доходности на фоне высокой ключевой ставки. Поэтому высок спрос на понятные инструменты и сбалансированные портфели для инвестиций на длинную перспективу», – отметил инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Казани Рустем Миннигалиев.

В среднем в портфеле клиента из Татарстана пять инструментов. Более половины занимают облигации, государственные и корпоративные, а также фонды денежного рынка. Остальное приходится на акции крупных компаний и золото.

Инвесторы заметно интересуются местными эмитентами. Самая популярная бумага в регионе – «Татнефть»: ее хотя бы раз покупали практически все местные инвесторы. Высок и спрос на облигации региональных девелоперов и промышленных предприятий: доверие к близким и узнаваемым брендам в республике традиционно выше.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) есть примерно у 30% клиентов брокера в регионе, а почти четверть владельцев ИИС используют ИИС-3. Квалифицированные инвесторы составляют 4% клиентов, но на них приходится 85% всех активов клиентов в республике. Они тоже выбирают спокойные инструменты.