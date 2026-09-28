Инвесторы могут взять льготный кредит на восстановление ОКН

В России расширили программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия. Инвесторам, которые уже приобрели ОКН, будет проще перейти к следующему этапу – их восстановлению и дальнейшему эффективному использованию, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Теперь программа распространяется и на объекты в удовлетворительном состоянии, которым требуются реставрационные работы. Например, если они имеют трещины в стенах и нарушения кровли. Окончательное решение по льготному кредитованию таких зданий принимается специальной комиссией.

Больше возможностей предлагают для гостиниц – с марта ставка 6% распространяется на проекты под отели. Но если раньше в объекте нужно было создать минимум 10 номеров, а его общая площадь должна была быть не менее 500 м², то теперь таких ограничений нет.

Кроме того, период устранения нарушений по кредиту продлен с 6 до 9 месяцев, а срок возмещения недополученных доходов после приемки работ – с 2 до 5 лет.

Также установлен предельный размер кредита на 1 ОКН – от 1 до 2 млрд рублей в зависимости от площади объекта. Условие действует для договоров, заключенных с 1 октября 2026 года.

Расширенная программа позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов, ускорить вовлечение ОКН в экономический оборот, поможет спасти новую категорию исторических объектов, не допустив их дальнейшего разрушения. Кроме того, новые условия программы помогут регионам привлечь дополнительные инвестиции и дадут импульс для развития туризма.

Сведения об ОКН регионального и муниципального значения Татарстана размещены на сайте. Там же можно выбрать объект и узнать о мерах поддержки инвесторов.