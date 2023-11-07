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Инвесторы из РТ в октябре 2023 года совершили сделок на 3,5 трлн рублей
Объем операций физлиц из Татарстана на Мосбирже составил 3,58 трлн рублей в октябре 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе торговой площадки.
«Объем операций физических лиц РТ на фондовом рынке Московской биржи в октябре 2023 года составил 3,58 трлн рублей, за 10 месяцев текущего года — 28,44 трлн рублей», — комментируют редакции в пресс-службе Мосбиржи.
Также в Татарстане по итогам октября 2023 года было зарегистрировано 893 313 частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Мосбирже, добавили в пресс-службе.
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