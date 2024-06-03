Инвесторы из РФ подали заявок на 35 млрд рублей по обмену иностранных акций

Российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные ценные бумаги (акции) на общую сумму 35,3 млрд рублей. Причем заявок граждане подали больше 1 млн штук, пишет ТАСС со ссылкой на Инвестпалату, которая организовывает эти торги.

В общей сложности в пул для предложения нерезидентам были включены свыше 2,5 тыс. уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами – физлицами между 25 марта и 8 мая в процессе сделок на первом этапе.

В пуле находятся самые популярные у розничных инвесторов из РФ иностранные акции. Среди них есть, например, ценные бумаги компаний Tesla Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp.

Всего же на акции, а также депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, оставшиеся 40% были паи инвестфондов (ETF) на иностранные ценные бумаги.