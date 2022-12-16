Инвесторам Татарстана могут возместить траты на инфраструктуру

В Республике Татарстан до конца года могут принять все необходимые региональные нормативно-правовые акты по перезапуску механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом на пресс-конференции в Государственном Совете РТ рассказал член Комитета республиканского парламента по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Одна из основных особенностей закона — возмещение затрат на инфраструктуру. Закон позволяет возместить затраты за счет будущих налогов, которые будут поступать. Это новый момент, которого раньше не было ни в одном законодательстве, связанном с инвестиционной привлекательностью. К этому мы пришли сегодня. На прошлой неделе федеральное Правительство приняло последнее постановление о порядке возмещения на инфраструктуру. Теперь мы должны его принять у себя (в Татарстане — прим. Т-и). Я думаю, мы это сделаем оперативно. Все заготовки есть, я даже думаю в этом календарном году», — пояснил Галеев.

В свою очередь заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров отметил, что одним из необходимых условий привлечения инвестиций является создание благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов.

«Организации, реализующие проект, имеют право компенсировать до 50% затрат на обеспечивающую инфраструктуру: дороги, сети, подключение газа. Это делается в течение пяти лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Также 100% затрат на сопутствующую инфраструктуру: можно строить жилье для сотрудников, для их детей — образовательные учреждения», — сказал Шакиров.

По словам спикера, инвестор сможет возместить затраты, если он уплатил в федеральный и региональный бюджеты:

налог на прибыль организаций;

налог на имущество организаций и транспортный налог;

НДС;

ввозные таможенные пошлины.

«Если инвестор построил инфраструктуру на 5 млн рублей, но при этом не оплатил налоги либо оплатил их менее чем на 5 млн, то он получит ту сумму компенсирующих затрат, на которую он оплатил налоги», — уточнил замминистра.

Объем государственной поддержки ограничен размером исчисленных организацией для уплаты в бюджет:

налога на прибыль организаций;

налога на имущество организаций и транспортного налога;

НДС;

ввозных таможенных пошлин.

Шакиров уточнил, что для заключения региональных соглашений капиталовложения должны составлять от 200 млн рублей.

Минимальный объем капиталовложений для заключения федеральных СЗПК составляет:

не менее 750 млн рублей — в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, а также при строительстве многоквартирных домов и жилых домов в соответствии с договором о комплексном развитии территории;

не менее 1,5 млрд рублей — в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма;

не менее 4,5 млрд рублей — при создании обрабатывающие производства, аэровокзалов (терминалов), общественного транспорта городского и пригородного сообщения, транспортно-логистических центров;

не менее 10 млрд рублей — в иных сферах экономики.

Инвесторы смогут воспользоваться субсидией не ранее ввода в эксплуатацию объекта СЗПК и не ранее 1 января 2023 года.

Еще в 2020 году Татарстан одним из первых регионов в стране заключил три соглашения о защите и поощрении капиталовложений.