Инвесторам предложат 43 объекта культурного наследия в Татарстане

Инвесторам планируется предложить 43 объекта культурного наследия в Татарстане. Об этом на коллегии Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщила руководитель реализации отраслевых программ подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Екатерина Добродеева, ее слова приводит Телеграм-канал Комитета РТ по охране ОКН.

Она отметила, что Татарстан является одним из драйверов федеральной программы восстановления объектов культурного наследия, что подтверждается примерами уже отреставрированных зданий. По ее словам, на платформе «наследие.дом.рф» представлено более 40 исторических объектов, расположенных в Чистополе, Елабуге, Бугульме и других городах республики.

Планируется, что до конца текущего года эти объекты будут выставлены на торги и переданы инвесторам для проведения реставрации и последующей интеграции в современную экономику региона. Всего в 2025 году к вовлечению в хозяйственный оборот запланировано более 800 объектов культурного наследия в 69 регионах страны.

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин отметил, что рассматривает платформу «наследие.дом.рф» как всероссийский инвестиционный контур. Он пояснил, что инвесторы не всегда находят подходящие объекты в пределах одного региона, а платформа позволяет выстраивать работу в масштабах всей страны.

Екатерина Добродеева также сообщила, что ДОМ.РФ ведет работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла при восстановлении объектов культурного наследия, в том числе участвует в подготовке изменений в законодательство.

В ближайшее время в правительство планируется направить поправки к федеральному закону №161-ФЗ, которые позволят привлекать ДОМ.РФ к реализации объектов, находящихся не только в федеральной, но и в региональной и муниципальной собственности.

Кроме того, она рассказала о действующей программе льготного кредитования инвесторов, занимающихся реставрацией объектов культурного наследия в любом регионе России. В рамках программы инвесторы могут привлечь финансирование по ставке не более 9% годовых.

Заемные средства разрешено направлять на разработку проектной документации, проведение реставрационных работ и приспособление объектов для современного использования.

Фото: https://t.me/OKN_Tatar