Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инвестор в Татарстане к 2030 году хочет увеличить производство яиц до 1,7 млрд штук в год
Инвестор намерен увеличить производство яиц к 2030 году в Татарстане до 1,7 млрд штук в год, а также повысить объем производства зерна и создать новые рабочие места. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Топилин.
«Ведь чем больше яиц в стране будет производиться, тем меньше шансов, что цена на них будет расти», – говорится в сообщении парламентария.
Он уточнил, что сегодня в Минсельхозпроде Татарстана обсуждался вопрос производства яиц вместе с инвестором, который хочет расширить свое производство в республике.
Топилин заверил, что по этому вопросу будет работать с Минсельхозом России, чтобы «войти в программу субсидирования кредитных линий для ускорения реализации проекта». А с Минэкономразвития обсудит вопрос по заключению соглашения о защите капиталовложений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»