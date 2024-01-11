Инвестор в Татарстане к 2030 году хочет увеличить производство яиц до 1,7 млрд штук в год

Фото: телеграм-канал t.me/topilinma

Инвестор намерен увеличить производство яиц к 2030 году в Татарстане до 1,7 млрд штук в год, а также повысить объем производства зерна и создать новые рабочие места. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Топилин.

«Ведь чем больше яиц в стране будет производиться, тем меньше шансов, что цена на них будет расти», – говорится в сообщении парламентария.

Он уточнил, что сегодня в Минсельхозпроде Татарстана обсуждался вопрос производства яиц вместе с инвестором, который хочет расширить свое производство в республике.

Топилин заверил, что по этому вопросу будет работать с Минсельхозом России, чтобы «войти в программу субсидирования кредитных линий для ускорения реализации проекта». А с Минэкономразвития обсудит вопрос по заключению соглашения о защите капиталовложений.