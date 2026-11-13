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Экономика 13 ноября 2026 17:55

Инвестор из Китая готов открыть производство протезов в РТ за 1,2 млрд рублей

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Инвестор из Китая готов открыть производство протезов в РТ за 1,2 млрд рублей
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

Китайская компания Guolian/IBI-Unionfab планирует вложить 1,2 млрд рублей в создание в Татарстане производства протезов и других реабилитационных изделий, напечатанных на 3D-принтерах. Об этом сообщил представитель компании Юй Чжоу на встрече в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«Плюсы проекта – это то, что практически не требуется персонал. Будет минимальное участие людей, что как раз с нашей ситуацией на рынке труда – это то, что нам сегодня нужно», – прокомментировала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Для размещения предприятия инвестору потребуется помещение площадью около 5 тыс. кв. метров.

Компания намерена привезти в республику китайские технологии и оборудование. С помощью промышленных 3D-принтеров здесь планируют выпускать протезы и другие изделия для реабилитации. Технология также позволяет изготавливать металлические детали.

#агентство инвестиционного развития рт #Талия Минуллина #татарстан и китай
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