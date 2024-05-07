Инвестиционный потенциал Татарстана представят на Annual Investment Meeting в Дубае

Фото: пресс-служба АИР РТ

Агентство инвестиционного развития РТ в составе татарстанской делегации представит инвестиционный потенциал республики на Annual Investment Meeting (AIM), который стартует сегодня, 7 мая, в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Фото: пресс-служба АИР РТ

Высокотехнологичный стенд Республики Татарстан ежегодно становится точкой притяжения среди экспозиций участников форума. В прошлом году AIM посетил Раис РТ Рустам Минниханов. На этот раз делегацию региона возглавит вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Недавно, 4 мая, Раис Татарстана встретился с Президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом аль-Нахайяном в рамках визита в столицу страны — Абу-Даби.

Фото: Фото: пресс-служба АИР РТ

«AIM для Татарстана стал уже традиционным мероприятием. С 2011 года мы принимаем в нем активное участие. Эта крупнейшая международная площадка дает возможность укреплять позиции республики не только в исламском мире, но и среди инвесторов по всему земному шару. В этом году AIM собирает 175 стран», — подчеркнула глава АИР РТ Талия Минуллина.

Ежегодная инвестиционная встреча AIM 2024 продлится до 9 мая. Она организована на площадке Expo Dubai 2024.