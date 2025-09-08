Инвестиционный форум «Россия зовет!» пройдет в Казани 28 октября

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!», являющийся одной из ключевых деловых площадок страны, в 2025 году впервые пройдет в ряде ведущих российских регионов. Помимо традиционной московской сессии, мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Завершающая двухдневная программа форума пройдет в декабре в Москве.

Первое региональное мероприятие – «Россия зовет! Санкт-Петербург» – назначено на 24 сентября и пройдет на площадке Loft Hall. Следующие форумы состоятся в Екатеринбурге 7 октября, в Казани 28 октября и в Краснодаре 13 ноября.

Член правления ВТБ, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес банка Виталий Сергейчук отметил, что успешность инвестора во многом определяется его способностью адаптироваться: анализировать конкурентную рыночную среду, выбирать эффективные инструменты и своевременно реагировать на изменения.

По его словам, на протяжении последних 16 лет инвестиционный форум «Россия зовет!» оставался одним из ключевых событий российского инвестиционного рынка. За это время сформировалось целое поколение инвесторов, обеспечивших развитие сильного внутреннего рынка.

Сергейчук подчеркнул, что в нынешнем году форум расширяет географию и пройдет в ведущих деловых центрах страны, где инвесторы совместно с экспертами ВТБ и крупнейшими компаниями смогут обсудить современные инструменты управления капиталом.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2007 года и является одной из центральных площадок для обсуждения тенденций инвестиционного рынка в России.

Ключевые сессии программы:

«Настрой на победу – ориентир на лидеров» – открытые разговоры с представителями ведущих российских эмитентов;

«Продуманные решения – выбор чемпионов» – презентация инвестиционной стратегии на IV квартал;

«Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее» – стратегическая сессия с участием представителей Банка России, Минфина РФ, региональных органов и руководителей крупнейших российских компаний;

«Инвестиционный интенсив: Как выбрать траекторию, чтобы не упустить момент и не потерять перспективу» – практические рекомендации по основным классам активов: акции, облигации, инструменты коллективных инвестиций и криптоактивы;

«Будь в игре – задавай вопросы и получай знания» – открытый диалог с эмитентами;

«Успех на длинной дистанции: структурирование личных и корпоративных финансов»;

«Спринт или марафон» – мастер-класс по альтернативным инвестициям от экспертов private equity и недвижимости.

Для корпоративных клиентов предусмотрены специальные сессии по управлению ликвидностью и структурированию корпоративных фондов с участием казначеев крупнейших компаний из сферы ритейла, промышленности и IT.

Программу мероприятия можно найти на официальном сайте.