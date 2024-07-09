Инвестиционные, образовательные и экологические проекты обсудил общественный совет НКНХ

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На втором в этом году заседании общественного совета «Нижнекамскнефтехима» обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие образовательного кластера в Нижнекамске и экологическую безопасность. В заседании приняли участие руководители «Нижнекамскнефтехима», местные власти, представители общественных организаций и объединений.

До начала заседания гости побывали с экскурсией на строящемся комплексе ЭП-600 и ознакомились с ходом работ на производстве гексена. Из 43 объектов этиленового комплекса 11 сегодня находятся на стадии комплексного опробования, 16 — в стадии пусконаладочных работ. На стройке задействованы 6200 рабочих, 36 подрядных и 128 субподрядных организаций. Введены в эксплуатацию такие объекты, как водоподготовка, электроподстанция, паровые котлы.

На новый уровень вышло и строительство производства гексена. Это уникальный проект СИБУРа, который позволит полностью заместить импортный гексен. Он применяется при изготовлении полиэтилена высокой и низкой плотности, используется как обязательный компонент в производстве полиэтилена премиального качества. В ходе экскурсии членам общественного совета рассказали, что на строительной площадке уже идут пусконаладочные работы. Прогресс по проекту составляет 62%.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Более подробно о каждом инвестиционном проекте членам общественного совета на заседании рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. «Сейчас мы запускаем сердце комплекса — компрессор пирогаза, приступили к розжигу печей. В конце года планируем получить первую тонну продукции. Запуск сложнейшего оборудования проходит без самих производителей. Вызов преодолеваем силами команды СИБУРа», — пояснил он.

Помимо реализации проектов ЭП-600 и производства гексена, компания приняла решение о строительстве установок по выпуску этилбензола мощностью 350 тыс. тонн, стирола на 400 тыс. тонн и полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год. Полистирол станет конечным продуктом данной цепочки. Инвестиции в проект стирольной цепочки превысят 180 млрд рублей.

Новые производства позволят выйти на самообеспеченность российского рынка сразу по двум видам современных синтетических материалов: полистиролу и АБС-пластикам. Кроме этого, к 2028 году компания построит производство металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год. Он позволит полностью обеспечить потребности отечественного рынка в металлоценовых марках полиэтилена, которые на 2028 год оцениваются примерно в 170 тыс. тонн. Проект заключается в глубокой реконструкции действующей установки с увеличением ее мощности в полтора раза.

В результате реализации этиленового комплекса и его деривативов более чем на 50% увеличатся объемы производства предприятия. Только с учетом ввода ЭП-600 и производства гексена появятся более 380 новых рабочих мест, а производительность труда вырастет более чем на 25%. Произойдет увеличение и налоговых отчислений в бюджет РТ. К 2030 году перечисления составят дополнительно более 10 млрд рублей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Развитие производств требует привлечения и квалифицированных кадров. Для этого на базе НХТИ создается учебный центр «СИБУРИНТЕХ». Членам общественного совета рассказали о его задачах. Обучение и переподготовку в нем будут проходить работники компании преимущественно из Татарстана.

«Важной частью нашей работы является развитие образовательного направления. Это важно как для нас, так и для города. Мы планомерно инвестируем в образовательное направление. Идет создание профильных „Нефтехим-классов“ в школах. Еще одним кирпичиком в этом образовательном здании станет открытие „СИБУРИНТЕХа“. Открытие учебного центра позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли», — сказал Игорь Климов, председатель совета директоров НКНХ и член правления — исполнительный директор СИБУРа.

Еще одна функция учебного центра — популяризация нефтехимии среди школьников, студентов вузов и ссузов. Общая площадь его составит 3500 кв. метров, в нем будут расположены 48 учебных аудиторий. Обучение будет идти по 11 направлениям подготовки. Планируется ежегодно обучать до 15 тысяч работников предприятия.

Участники заседания рассмотрели также вопросы сохранения окружающей среды. Руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков рассказал о проектах, реализуемых в этом направлении.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Так, полностью завершена рекультивация илонакопителей в районе села Борок. На участке высажено около 140 тыс. сосен и 57 тыс. берез. Завершается реконструкция полигона захоронения отходов, а также ремонт шламонакопителей на биологических очистных сооружениях. Кроме этого, идет техническое перевооружение насосной станции Стрелочный Лог и третий этап реконструкции биологических очистных сооружений.

Олег Гришаков затронул и проблему неприятных запахов, которые периодически появляются в Нижнекамске. Их источником в городе являются хозбытовые коллекторы. «Источник запахов — негерметичные колодцы. Все они находятся в зоне ответственности „Водоканала“. Мы совместно с ними, местными властями устраняем эту проблему. Постоянно обходим коллекторы, чтобы не допустить испарений в атмосферу», — подчеркнул он.

В планах «Нижнекамскнефтехима» — усилить систему мониторинга санитарно-промышленных зон. Так, на улице Вахитова, 13 и селе Прости в ближайшее время появятся еще два автоматизированных стационарных экопоста.

«Традиционно, исторически любой запах почему-то принято адресовать химикам. Но это не так, есть и другие источники, которые могут формировать этот запах. Надо эту информацию тоже доносить до населения», — заметил главный врач Нижнекамской ЦРМБ Руслан Валеев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Сегодня для нас прошла познавательная экскурсия. Мы ознакомились с ходом строительства ЭП-600, производства гексена, увидели вновь реконструированное здание заводоуправления. Кроме этого, обсуждали большую работу по улучшению экологической ситуации. Отрадно было услышать проекты и планы по запуску образовательного комплекса „СИБУРИНТЕХ“. Мне это приятно вдвойне слышать как сотруднику НХТИ. Центр будет располагаться в одном здании с нашим институтом. У сотрудников и студентов будет возможность ознакомиться с прорывными видами оборудования, которые будут находиться на базе учебного центра», — отметил в свою очередь Рушан Агзамов, председатель общественного совета НКНХ и заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, который в эти дни находится на федеральном Сабантуе в Йошкар-Оле, участвовал в заседании по видеосвязи. Он поблагодарил компанию за активное участие в жизни города, совместное улучшение городской среды.

«Нижнекамск преображается. У нас реализуется очень много проектов. Идет реконструкция парков, благоустройство улиц и проспектов. Строительство новых промышленных установок, создание учебного центра дадут еще один импульс для развития Нижнекамска, развития профессионального образования и привлечения молодых кадров на производства», — выразил уверенность глава Нижнекамского района РТ.

Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» создан в апреле 2022 года. Его основной целью является повышение информированности населения о развитии крупнейшего предприятия города, промышленной безопасности, об экологических аспектах, о кадровой политике, а также для привлечения общественности к обсуждению вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района и города. Постоянными участниками общественного совета являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска.