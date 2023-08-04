Инвестиционно-венчурный фонд РТ в два раза увеличит призовой фонд конкурса стартаперов

В декабре 2023 года состоится XIX республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ». В этом году Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана увеличит денежные призы по большинству номинаций вдвое — до 7 млн рублей получат стартаперы и инноваторы, сообщили в пресс-службе фонда.

«Призовой фонд конкурса „50 лучших инновационных идей для РТ“ был неизменен на протяжении многих лет. Решение об увеличении премий команда ИВФ РТ приняла, учитывая экономическую обстановку и ситуацию на венчурном рынке России. Цель фонда и конкурса в частности — поддерживать инноваторов, студентов, начинающих предпринимателей, которые придумывают новые идеи, поэтому по большинству номинациям премии увеличили в два раза», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

В 2023 году Инвестиционно-венчурный фонд РТ анонсировал прием заявок на конкурс по нескольким номинациям: перспектива, инновации в образовании, старт инноваций, наноимпульс, цифровая экономика, патент года, молодежный инновационный проект, проекты национальной технологической инициативы и социально значимые проекты.

Участвовать могут студенты, молодые предприниматели и изобретатели. Победители получат экспертную оценку своих решений, а также премии и стипендии на развитие проектов.

Конкурс проводится ежегодно с 2005 года и отбирает лучшие технологические идеи молодых инноваторов Татарстана и России. В 2022 году заявки на участие подали 1 965 человек, 150 из них одержали победу и получили денежные призы. Самому молодому финалисту за всю историю проведения конкурса было 15 лет.

Несколько десятков стартапов уже получили патенты на изобретение и запустили собственные проекты благодаря финансированию ИВФ РТ. Среди них горизонтальный смеситель-запарник кормов, система очистки сточных вод при помощи грибов, уникальная методика удаления аденомы гипофиза, центр ESG-компетенций, программа «АнтиИнсульт» и другие решения.