Инвестиционно-венчурный фонд РТ стал лауреатом премии «Венчурный инвестор»

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан стал одним из лауреатов Национальной премии «Венчурный инвестор». Об этом сообщает ее организатор — Российская ассоциация венчурного инвестирования на своем сайте.

Торжественная церемония награждения состоялась 7 декабря в Москве. Мероприятие прошло в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

Жюри отметило достижения Инвестиционно-венчурного фонда РТ в номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы». Его соперниками были Pulsar Venture Capital и Венчурный фонд Самарской области.

Кроме того, татарстанский фонд претендовал на победу в категории «Лучший венчурный инвестор в реальный сектор». Но в итоге лауреатом в этой номинации стал Moscow Seed Fund.

Национальная премия «Венчурный инвестор» присуждается начиная с 2014 года. Тогда она была впервые проведена Российской ассоциацией венчурного инвестирования при поддержке РВК.

В этом году оргкомитет премии заинтересовали около ста сделок, осуществленных в 2020 году с участием более двухсот инвесторов — как венчурных фондов, так и крупных корпоративных игроков. До очного заседания жюри премии дошли 15 профессиональных инвесторов, из числа которых и были выбраны победители в шести номинациях.