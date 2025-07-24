Инвестиционно-венчурный фонд РТ провел вебинар по поддержке инновационных идей

В преддверии Kazan Digital Week-2025 Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана провел вебинар «Как реализовать и масштабировать свою идею: инструменты поддержки технологических проектов».

Акцент в мероприятии был сделан на меры поддержки, которые могут получить авторы идей, причем на любой стадии – от школьного проекта до зрелого бизнеса. Так, главный инвестиционный менеджер, управляющий портфелем ФРП сектора инвестиционного менеджмента Римма Шакирова рассказала о льготных займах для производственных предприятий по программам Фонда развития промышленности.

По ее словам, льготное финансирование направлено на проекты по импортозамещению и производству конкурентной продукции гражданского назначения. Участники этой программы могут получить до 200 млн рублей на 5 лет под 5% годовых.

Главный инвестиционный менеджер, руководитель направления инвестиций ранних стадий Рамзиль Гатауллин подробно рассказал об инструментах поддержки платформы технологического предпринимательства и проекте «Студенческий стартап».

В заключение вебинара выступили два победителя республиканского конкурса «Инновация года» в номинациях «Студенческий стартап» и «Технологическая компания». Они подробно объяснили, в чем преимущество участия в различных конкурсах и активностях для предпринимателей и как положительно это сказывается на проекте.